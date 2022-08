Gigantul din România care deschide magazine noi în 2022. Se vor face multe angajări

S-a aflat care este gigantul din România care deschide magazine noi în 2022, astfel că se vor face multe angajări. Compania a avut venituri nete de 58 de milioane de lei în primul semestru al anului 2022, cu aproape 70% mai mari decât cele realizate în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Lensa, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de optică din România, a avut venituri nete de 58 de milioane de lei în primul semestru al anului 2022, cu 68% mai mari decât cele realizate în aceeaşi perioadă a anului 2021.

Ochelarii de vedere au cea mai mare pondere în vânzările Lensa în prima jumătate a anului 2022. Astfel, șase magazine Lensa se vor inaugura în ţară până la finalul lui 2022, au anunțat oficialii companiei.

Retailerul de optică Lensa a inaugurat 10 magazine în primul semestru al anului 2022 şi trei magazine în luna august a acestui an, au mai spus oficialii companiei.

Oraşele în care Lensa a deschis magazine în prima jumătate a anului 2022 sunt Bacău, Brăila, Buzău, Suceava, București, Târgoviște și Constanța, locații în care compania a investit circa 1,2 milioane de euro.

Trebuie precizat că fiecare dintre magazinele copaniei Lensa este prevăzut cu cel puţin un cabinet de optometrie în care clienţii pot primi consultaţii gratuite.

De asemenea, Daniel Crăciun, fondatorul Lensa, spune că vrea să inaugureze încă şase magazine până la sfârşitul anului, astfel încât reţeaua să ajungă la 35 de magazine la nivel naţional la finalul anului 2022.

„Rezultatele înregistrate în primele șase luni ale acestui an au fost conform așteptărilor noastre. Dacă păstrăm trendul de creștere, avem șanse să depășim obiectivul de vânzări de anul acesta, care se poziționează la circa 19 milioane de euro. Ne dorim să răspundem cererii clienților noștri, așadar am accelerat și mai mult procesul de expansiune. Obiectivul de dezvoltare estimat pentru jumătatea anului, care prevedea inaugurarea a cel puțin încă nouă magazine Lensa, a fost depășit. Am încheiat primul semestru cu 10 noi magazine ”, a spus Daniel Crăciun, CEO și fondator al reţelei de optică Lensa, potrivit economica.net.