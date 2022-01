Gică Hagi și-a făcut autocritica după meciul cu FCU Craiova. Farul Constanța, echipa antrenată și patronată de „Rege” i-a învins pe olteni cu 3-2 într-o partidă din cadrul etapei a 22-a a sezonului regular. Dobrogenii au condus cu 3-0 la pauză și totul părea o simplă formalitate pentru elevii pregătiți de Gică Hagi. Dar craiovenii au răsturnat jocul în cea de-a doua repriză și au fost la un pas de a smulge un egal.

Gică Hagi și-a făcut autocritica după meciul cu FCU Craiova. Farul Constanța a învins cu 3-2 echipa olteană pregătită de Nicolo Napoli. Elevii „Regelui” au fost dezlănțuiți în prima repriză, pe care au încheiat-o cu trei goluri avantaj. În minutul 5, Michael Omoh (30 de ani), atacantul nigerian adus în ianuarie de la Academica Clinceni, a deschis scorul cu un șut de excepție de la 25 de metri. Betancor, golgeterul Ligii 1, l-a majorat în minutul 32.

Gică Hagi l-a privit, apoi, pe Omoh cum reușește „dubla” încă de la prima apariție în tricoul Farului. Atacantul a înscris încă o dată în minutul 45, iar lucrurile păreau decise. Doar că repriza a doua nu a fost o simplă formalitate pentru elevii lui Gică Hagi. Oltenii au „schimbat macazul” și au reușit să puncteze de două ori, prin Campagno (minutul 52) și Asamoah (minutul 89). Mai mult, în minutul 79 au cerut un penalty neacordat de arbitrul întâlnirii, Ionuț Coza.

Gică Hagi s-a declarat total nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat după minutul 60 cu echipa sa. Minutul coincide cu momentul în care „Regele” a făcut o triplă schimbare, introducându-i în teren pe Romario, Mladen și Ganea în locul lui Purece, Boboc și Omoh, autorul „dublei”. Gică Hagi a admis că punctul slab al partidei, pentru echipa sa, au fost chiar schimbările pe care el le-a efectuat.

„Până în minutul 60 am jucat fotbal foarte bine, apoi au venit schimbările şi jucătorii care au intrat, din păcate, nu au adus nimic. Dar per total am meritat victoria. Şi ei a avut ocazii, dar şi noi. Însă jucătorii au tratat individual ultima pasă, toţi s-au gândit doar la gol. Să zicem că nici eu nu am fost inspirat la schimbări, dar nici ei nu au adus ce trebuia să aducă. Sunt foarte nemulţumit de cei care au intrat, apoi ne-am complicat meciul.

O să mai vină jucători, de plecat e greu să plece cineva. Vrem să facem o echipă bună, să joc fotbalul care îmi place mie. Depinde de noi şi numai de noi prezenţa în play-off. Am făcut un campionat bun, muncim bine şi sperăm să aducem victorii”, a declarat Gică Hagi la Digisport.