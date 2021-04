Gică Hagi, schimbat complet când vine vorba de Kira Hagi. Ce a făcut fostul mare fotbalist

Regele fotbalului românesc are toate motivele din lume să se laude. Copiii săi au cariere fulminante, în plină ascensiune, lucru de care Gică Hagi este mai mult decât mândru. „Prințul” Ianis Hagi, așa cum este alintat de presa internațională, este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai tinerei generații, fiind starul celor de la Glasgow Rangers și unul dintre cei mai populari și apreciați sportivi ai lumii, la doar 22 de ani. Fiica lui Hagi, Kira, este o tânără actriță, care promite foarte mult. Cum se comportă Gică Hagi când vine vorba de fiica sa.

Frumoasa șatenă în vârstă de 25 de ani este o artistă foarte talentată, iar Gică Hagi este schimbat total atunci când vine vorba de fiica lui, pe care o iubește mai presus de orice pe lume. Invitată de Marius Tucă la Alephn News, Kira a povestit cum este Gică Hagi ca bărbat și tată, spunând că fostul mare sportiv se emoționează de fiecare dată când își privește fata jucând pe scenă.

Părinții noștri au fost destul de stricți cu noi, desigur în sensul bun al cuvîntului. A fost o binecuvântare fiindcă noi am crescut cu un handicap metaforic. Am fost privilegiați în multe privințe, iar acest lucru poate reprezenta un handicap.

Kira Hagi a menționat faptul că atât ea cât și fratele ei Ianis au avut, mereu, o relație foarte bună cu părinții lor. Tânăra actriță a mai adăugat faptul că îi este recunoscătoare tatălui său pentru educația aleasă pe care i-a dat-o și că întotdeauna au contat pe sprijinul lui în privința planurilor sale de viitor.

Nu am știut ce înseamnă să nu avem mâncare pe masă, nu am știut ce înseamnă să mergi cu autobuzul. Am avut de toate, nu am avut nici o grijă și poate de aceea tata și cu mama au fost atât de stricți cu noi. În schimb, pot spune că am avut o relație deschisă cu părinții noștri, atât eu, cât și Ianis.

Ne-au susținut 100% în tot ceea ce ne-am dorit să facem. Când le-am zis pentru prima dată că vreau să plec în America pentru a trăi visul american, au zis hai că mai vedem, mai vorbim, poate te vei răzgândi. După ce am ajuns în America, la vârsta de 18 ani, mi-am dat seama că, de fapt, nu vreau să trăiesc visul american, ci vreau să trăiesc propriul meu vis.”, a declarat frumoasa Kira Hagi la Aleph News.