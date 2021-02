Ianis Hagi a dat lovitura cea mare! Ce a reușit să facă în Scoția sigur nu făcea în România

La numai 22 de ani, Ianis Hagi este considerat unul dintre cei mai mari tineri fotbaliști ai lumii. Ce a reușit să facă în Scoția sigur nu făcea în România. Gheorghe Hagi are toate motivele să fie mândru de fiul său. Ce a declarat Ianis Zicu despre jucătorul de la Rangers.

Gica Hagi are de ce să fie mândru. Fiica lui Kira este o stea a cinematografiei internaționale, iar fiul său Ianis calcă, deja, pe urmele celebrului său tată. Considerat deja unul dintre primii 10 tineri jucători de fotbal ai lumii, Ianis Hagi are tot ce-și poate dori la vârsta de 22 de ani.

Calitățile sportive evidente care-l recomandă îl clasează în clasamentul celor mai mari fotbaliști tineri ai lumii, top la care foarte mulți băieți doar visează. Recent, fostul internațional Ianis Zicu a vorbit despre tehnica de lovire a tânărului Hagi precum și felul excepțional în care gestionează problemele pe teren, în timpul partidelor de joc.

„Din punctul meu de vedere, trebuie sa vedem la Ianis strict calitatile pe care le are. Are calitati la un nivel foarte inalt, la viziune, la tehnica de lovire, la felul in care gestioneaza situatiile din teren. Nu trebuie sa asteptam de la Ianis sa dribleze patru fotbalisti si sa mearga singur spre poarta.

Sau sa ia mingea in viteza maxima. Lucrurile astea nu poate sa le faca. Dar ce poata sa faca, cred ca e in primii 10 fotbalisti ai lumii, din categoria de varsta pe care o are el. Cum loveste mingea, cum paseaza, cum gandeste jocul”, a declarat Ianis Zicu, pentru GSP.