Gică Hagi, mesaj categoric pentru FRF. La ce trebuie să fie atenți șefii

Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României, dar și patronul echipei Viiorului Constanța. El a vorbit despre rezultatele Academiei din ultimul deceniu, despre implicarea în proiect, dar și despre eșecuri. Gică Hagi are și un mesaj categoric pentru FRF.

Gică Hagi a descris cei zece ani din spatele Academiei, spunând că a relizat lucruri fantastice.

”Am realizat lucruri fantastice, excelente. Am făcut lucruri incredibile în această perioadă! Suntem un club și există o statistică unde suntem cel mai bun club din România, nu știu dacă și din toate timpurile, care a produs cei mai mulți jucători. Vorbim de un clasament european. Primul club din România a fost Viitorul, locul 80 în lume! E fantastic ce se întâmplă și le mulțumesc tuturor celor de acolo, pentru că nu am făcut doar eu asta”, a spus Gică Hagi, potrivit gsp.ro.

Gică Hagi spune că la acest proiect au muncit mulți.

”Au muncit mulți la acest proiect. Mai avem doar să dovedim și să scoatem jucători și în Europa care să confirme, pentru că în țară am reușit asta. Să fim cinstiți! Toți se uită la Viitorul și vor să ne bată! Când scrieți în ziare, mereu Academia e numărul 1. Asta e mândria noastră! Noi am produs în zece ani și pentru piața românească, dar și pentru afară. În plus noi acum avem jucători, câte doi pe post, care pot fi chemați la echipa mare! Noi alimentăm toate naționalele care sunt acum ale României”, a mai spus Gică Hagi.

Tot Gică Hagi a vorbit și despre jucătorii Academiei, dar și despre eșecuri.

”Eu n-o să fac niciodată clasamente și n-o să spun niciodată care sunt cei mai buni jucători dați de Viitorul. Noi avem doar jucători talentați, copii foarte buni. Noi selectăm juniori cu talent foarte mare și care vor să devină cei mai buni. Investim în acest proiect, le dăm casă, masă, școală. Plătim totul noi! Vorbim de o Academie de elită care a produs acești jucători foarte mulți. (…) Normal că au fost și eșecuri pentru că nu suntem noi perfecți.

Nu reprezentăm perfecțiunea. Eu am o vorbă. Când faci anumite lucruri important e la final să fii pe plus. Am făcut și noi greșeli, dar am reușit să devenim să fim cei mai buni pentru că nu ne-am abandonat conceptul și am mers pe ideea noastră de bază, pe care mereu am perfecționat-o și în fiecare zi am învățat ceva. Inclusiv eu! Am fost deschiși să învățăm, să fim mai buni. Mereu am vrut să progresăm”, a conchis Gică Hagi.