Giani Kiriță și Cristi Mitrea, ceartă uriașă la ‘Sunt celebru, scoate-ma de aici!’. De la ce a pornit totul în junglă: ‘Vii ca fătălăul la mine’

Nici bine nu a început emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” că Giani Kiriță și Cristi Mitrea au avut parte de o ceartă monstru, în camp. Fostul fotbalist de la Dinamo și luptătorul de la MMA și-au aruncat cuvinte dure, în jungla dominicană. Ce i-a reproșat fostul iubit al Andreei Mantea lui Kiriță.

12 dintre cele mai cunoscute vedete din România au acceptat provocarea de a participa la reality-show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care va debuta în curând la PRO TV.

Șefii trustului din Pache Protopopescu au investit foarte mult în readucerea acestui proiect înapoi pe micile ecrane, după o pauză de 7 ani de zile, sperând ca emisiunea să se bucure de un succes imens precum Survivor România.

În echipa băieților de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” ar fi apărut deja primele scântei. Potrivit unui videoclip care a devenit viral pe TikTok, Cristi Mitrea l-ar fi apostrofat pe Giani Kiriță, numindu-l pe fostul dinamovist, ironic, „Michael Jackson de junglă”, „fătălău”, „nebun” și alte apelative negative.

Giani Kiriță: Cristi, tu nu prea vrei să faci parte din grupul nostru și vrem să aflăm problemele tale. Dacă putem să ajutăm sau facem noi ceva greșit. Te descurci de minune. Sincer, cu ce am greșit?

Cristi Mitrea: Acest Michael Jackson de junglă a considerat că are nevoie de o mini „armată” din asta, în frustrările lui maxime, și a convocat o ședință din asta de bloc.

Luptătorul de MMA i-a reproșat fostului fotbalist faptul că ar fi adoptat un comportament greșit în cadrul competiției. Cristi Mitrea a lansat diverse insulte la adresa lui Giani Kiriță.

Pe de altă parte, Răzvan Botezatu a venit în apărarea lui Giani Kiriță, după ce a subliniat faptul că fostul iubit al Andreei Mantea ar fi o persoană supărăcioasă, mereu aflată în defensivă.

Giani Kiriță a încercat să aplaneze conflictul, asigurându-i pe telespectatori că obiectivul său este să câștige reality-show-ul și să demonstreze că are toate aptitudinile necesare pentru a supraviețui tuturor provocărilor din competiție.

Giani Kiriță: Frate, aici nu e despre bătaie. Am înțeles, ești bun pe lupte, dar aici e altceva. Hai să ne calmăm puțin. Eu reușesc să fiu calm aici pentru că am un obiectiv. E foarte greu formatul și nu am venit să mă cert.