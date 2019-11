Giani din Las Fierbinți, despre Kim Kardashian: “Are genul de posterior pe care trebuie să îl treci la întreținere”. Ce a putut să spună despre Ronaldo

Simpaticul Giani din Las Fierbinți și-a spus cea mai sinceră părere, în materie de modă și stil, într-un moment umoristic care i-a uimit pe fanii show-ului de la PRO TV. În acest sens, vedeta și-a oferit sfaturile în materie de fashion, când a comentat bazat pe cele mai noi apariții ale unor vedete de renume mondial, precum Kim Kardashian sau Cristiano Ronaldo.

Giani din Las Fierbinți, despre Kim Kardashian

Costi Diță este actorul pe care românii îl pot vedea de câțiva ani în rolul lui Giani, din Las Fierbinți. Vedeta de la PRO TV a oferit comentarii sincere legate de ținutele pe care le-au purtat Kim Kardashian sau jucătorul de fotbal Cristiano Ronaldo. Mai mult, Giani a prezentat și rubrica „Miliția modei”, fiind cunoscut că în serial i-a adus foarte mult succes și faptul că are păreri în materie de fashion. Acesta a acceptat o provocare a celor de la PRO TV și a analizat ținutele purtate de vedete.

“Discutam cu cineva despre posterioarele astea, despre fundurile supradimensionate. Bine că nu a ajuns moda asta și la noi! Și bine că e la ei acolo. Eu nu înțeleg treaba asta – când e posteriorul atât de mare încât zici că are centrul lui gravitațional. E genul ăla de fund căruia trebuie să îi mai pui un tacâm la masă, pe care trebuie să îl treci la întreținere. “La dumneavoastră în apartament câte persoane locuiesc? Două? Hai, domne, fundul ăla singur ocupă o cameră!” (…).

Cât despre haine – după ce că era un univers fundul ăla, au zis să îl scoată și mai tare în evidență. Hai să luam ceva care să ni-l bage în ochi, care să oprească traficul. Mi se pare că arată că o uniforma, ceva film SF, ceva din viitor. Cred că poate fi totuși și în zona asta de cowgirl, în care se urcă pe cal, pune o pălărie în cap și dusă a fost, a plecat pe câmp de nebună. Nici nu știu cum îmbracă chestia asta, trebuie să mă uit mai atent. Are nevoie clar de încă un om – cineva ține pantalonul, ea se suie pe noptieră și sare. Că, nah, e cu totul, intra direct în cizmă… Asta cred că e procedura. El e bine, pe hip hop. E interesant că el îi alege costumațiile. A ținut să scoată în evidență fundul atât de mult încât ne da de înțeles că pentru asta a luat-o”, spune Costi Diță despre ținuta purtată de Kim Kardashian.

Ce crede Costi Diță despre Ronaldo?

„Mie nu mi-a plăcut de Ronaldo, iar apoi am văzut documentarul despre viața lui și mi-am dat seama că îmi place mult de tot de omul asta. Bănuiesc că are maseuza, are tot ce îi trebuie, dar nu știu dacă are pe cineva la haine, deși ar avea nevoie. Din păcate, îmi place mult de tot de el și sunt dispus să îl iert. Chiar dacă e, cel puțin, îndrăzneț. Măcar adidașii ăia puteau să stea acasă. Ea putea să îi zică: “Mă, omule, lasă adidașii aia, înțeleg că îți plac, că sunt confortabili, dar…” Într-un fel de mai bine că sunt adidași și nu pantofi. Oricum, concluzia e că I LOVE RONALDO”, mai adaugă Costi Diță.