Gheorghe Turda rupe tăcerea după lupta cu covid-19. De unde crede că l-a luat, de fapt

Gheorghe Turda a fost infectat cu noul coronavirus înainte de Crăciun. În ciuda vârstei, interpretul de muzică populară a scăpat cu bine. De unde crede că a luat virusul.

Gheorghe Turda (72 de ani) s-a infectat cu noul coronavirus înainte de Crăciun și a intrat în carantină timp de 14 zile. Abia pe 2 ianuarie a făcut un nou test, care a ieșit negativ, și și-a putut continua activitățile. Interpretul a povestit că a făcut febră, dar nu și-a pierdut gustul și mirosul.

Acesta crede că a răcit când a mers cu o mică delegație la Slănic Prahova, înainte de Crăciun. E de părere că a răcit când a intrat în salina de acolo, unde era aerul tare, astfel că s-a produs necazul. „Nu, n-a fost COVID-19, a fost o răceală. Normal că cine vrea, e pozitiv”, a spus solistul într-un interviu pentru Antena 3. Deși nu crede în existența virusului, artistul a declarat că va face vaccinul aferent.

„Mi-am revenit. Am stat două săptămâni în casă. Și de Crăciun, și de Anul Nou am fost acasă. Eu cred că am răcit când am mers înainte de Crăciun cu o mică delegație la Slănic Prahova și am intrat și în salină, unde aerul era tare. Am avut o răceală și o răgușeală… dar am făcut și testul pentru Covid și a ieșit pozitiv. Dar numai o singură dată am făcut febră, am avut 38. Nu mi-am pierdut gustul și mirosul, ca alte persoane… Am luat un tratament cu antibiotic timp de 7 zile. Acum sunt bine, mă simt bine”, a declarat cântărețul pentru Click.