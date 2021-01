Gheorghe Turda, reproșuri dure pentru fosta iubită. Replica Nicoletei Voicu l-a lăsat fără cuvinte

Gheorghe Turda îi aduce reproșuri urieșe fostei iubite. Scandalul dintre ei nu s-a terminat! Ce spune Nicoleta Voicu despre intervenția artistului? Fanii fostului cuplu sunt șocați de cum au ajuns să meargă lucrurile?

Gheorghe Turda, reproșuri la adresa Nicoletei Voicu. Cum a reacționat artista?

Gheorghe Turda vine cu reproșuri dure pentru fosta iubită cu care a fost într-un mare scandal la despărțire. Nicoleta Voicu nu a suportat declarațiile acestuia și a răbufnit. Certurile și acuzele dintre foștii parteneri par fără sfârșit.

Săgețile cu venin continuă să se trimită de la unul la celălalt, deși la un moment dat lumea credea că relația lor e atât de fericită încât sigur soliștii urmează să se îndrepte spre altar. La vârsta de 72 de ani, celebrul interpret de muzică populară ar fi vrut să fie liniștit pe plan sentimental, dar soarta a decis altceva pentru el.

Din păcate, nu a reușit nici în ceea ce o privește pe mai tânăra amoreză să țină cu dinții de o ultimă poveste de dragoste. Emisiunea „Acces de Weekend” în care a intervenit bărbatul a semnificat începutul unui nou război. Sătul de femeile care îl doresc doar pentru banii lui sau pentru statutul de care se bucură, artistul a spus:

„Două încercări am avut în dragoste, acum nu mai am încredere în femei, pentru că întotdeauna aparențele înșeală. Mă deranjează și le interzic categoric să se mai folosească de numele meu pe unde merg. Se folosesc toate de numele meu ca să devină vedete. De 10-11 luni, eu nu mai am nici o relație cu cea de-a doua iubită. Nu am pus prea tare suflet când ne-am despărțit, pentru că am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă. Cea de-a doua chiar îmi scotea ochii că ea era dintr-o familie înstărită”, a declarat Gheroghe Turda, la Antena 1.

„A întrecut orice limită a bunului simț”