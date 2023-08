Gheorghe Turda intervine în scandalul dintre Angela Rusu și Elena Merișoreanu: „Măruță e de vină, eu i-am dat cu flit” EXCLUSIV

Scandalul declanșat, zilele trecute, de solista de muzică populară Angela Rusu, la PRO TV, continuă. Gheorghe Turda susține, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că principalul vinovat de tot acest circ este prezentatorul Cătălin Măruță, care, în goana după audiențe, provoacă vedetele.

Angela Rusu a făcut afirmații, deloc prietenoase, săptămâna trecută, la PRO TV, la rubrica ”sosuri iuți”, din cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Despre Elena Merișoreanu, ea a menționat că n-are talent, iar pe Laura Lavric a numit-o ”rea, bârfitoare și perversă”. Elena Merișoreanu i-a dat ieri o replică usturătoare, prin intermediul Playtech Știri.

Asta e schimbarea, evoluția, Georgiana și Vlăduța cântă folclor autentic și poartă cu mare sfințenie costumul popular. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoasă, dar dacă dai telefon în radio și întrebi ce piese are cred că tragi linie!”, ne spunea Elena Merișoreanu.

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda intervine, în plin scandal, și sare în apărarea fostei lui iubite, din anii tinereții, Elena Merișoreanu, pe care o consideră o adevărată artistă.

”Elena Merișoreanu s-a lansat, deodată cu mine, la Rapsodia, nu poți să spui despre Elena Merișoreanu că nu are talent sau că nu are repertoriu, din moment ce a avut o așa mare carieră.

Dacă n-ar fi avut voce, n-ar fi rezistat în pleiada de artiști, cu Ion Dolănescu, Maria Ciobanu, Irina Loghin, noi am fost colegi vreo 40 de ani. Angela Rusu are un repertoriu pe care nu îl pot comenta, are alte piese, față de Elena Merișoreanu, nu se poate face o paralelă între ele.

Cu Angela m-am întâlnit de 2-3 ori, așa, pasager, n-am avut turnee cu ea. Din cauza un facil succes, solistele ca ea se mai abat de la ținutele scenice, care se impun, scena nu iartă, dar, dacă fac astfel de abateri, să renunțe la costumul popular, este treaba lor!”, a spus Gheorghe Turda pentru Playtech Știri.