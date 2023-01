Cum arăta, de fapt, armata lui Vlad Ţepeş. Domnitorul nu avea mai mult de 8.000 de soldaţi. Cine îi antrena

În aceste zile este o mare febră printre utilizatorii români ai gigantului Netflix. În urma lansării noului sezon din „Rise of Empires: Ottoman”, mulți români au putut vedea perspectiva turcă, serialul fiind făcut de ei, asupra perioadei de conflict dintre Mehmed al II-lea și teribilul domnitor al Țării Românești, Vlad Țepeș Drăculea. Invazia otomană, unii accentuând lupta de orgolii dintre cei doi, avea să ducă la detronarea acestuia și înscăunarea fratelui său, Radu cel Frumos. Dar, ceea ce a scos în evidență și acest serial este cum arăta, de fapt, armata lui Vlad Ţepeş, și cine îi antrena pe militari.

În 1462, prințul Valahiei (Țara Românească), Vlad Țepeș Drăculea a intrat în război cu probabil cea mai puternică forță militară de pe planetă la acea vreme, condusă de una dintre cele mai mari minți militare ale vremii.

Singurul lucru pe care prințul îl știa cu siguranță era că va avea nevoie de un plan extraordinar pentru a rămâne în viață și pentru a împiedica cucerirea principatului său. Vlad al III-lea urma să se confrunte cu sultanul Mehmed al II-lea al Imperiului Otoman, proaspăt învingător asupra bizantinilor, relegând odată pentru totdeauna Imperiul Roman, odinioară măreț, în cărțile de istorie.

În doar 53 de zile, Mehmed al II-lea și-a câștigat titlul de „Fatih” (Cuceritorul), făcând ceea ce niciun sultan otoman dinaintea lui nu a putut face. A dărâmat zidurile lăudate ale Constantinopolului și a pus capăt Imperiului Bizantin.

Acum, toată Europa era deschisă turcilor otomani, iar unul dintre cele mai apropiate principate de noul Imperiu Otoman era România și micile sale fiefuri provinciale. Turcii își vor exercita influența mai întâi prin perceperea unei jizya pentru cei neislamici, taxa pentru faptul că nu sunt adepți ai lui Mahomed. Atunci când prințul Vlad al III-lea al Valahiei a refuzat să plătească, Mehmed s-a hotărât să-i dea o lecție.

Dar Vlad Țepeș nu avea de gând să stea și să aștepte ca zecile de mii de oameni ai sultanului otoman să vină să-i pustiască micile sale pământuri. După un lung joc de-a șoarecele și pisica, sultanul a trimis un emisar ca momeală pentru o ambuscadă.

Dar Vlad a aflat de complot și a întins o ambuscadă în una dintre primele utilizări europene ale armelor de mână. A luat uniformele turcești, s-a deghizat, s-a deplasat la cea mai apropiată cetate turcească și le-a ordonat pur și simplu să deschidă porțile în limba turcă. Când au făcut-o, Vlad i-a măcelărit pe apărători și a distrus cetatea.

Apoi a pornit la atac, invadând Bulgaria vecină și a început să-și împartă armata pentru a acoperi mai mult teren. A adunat sistematic simpatizanții turci și trupele capturate într-o zonă de 500 de mile și i-a măcelărit.

Vlad a socotit că a ucis mai mult de 23.000 de oameni, fără a-i pune la socoteală pe cei pe care i-a ars în propriile case. Apoi, a înfrânt o forță de invazie otomană de 18.000 de oameni sub comanda marelui vizir al lui Mehmed. Doar 8.000 au scăpat din luptă. Mehmed era supărat și a decis să se ocupe personal de Vlad.

Sultanul a adunat o armată atât de mare, încât istoricii au pierdut de mai multe ori numărătoarea în timp ce încercau să țină totul laolaltă. Mehmed a cerut o armată de cel puțin 150.000 de oameni, dar a primit între 300.000 și 400.000 și o forță navală care să urce Dunărea cu ei. Cu această forță îndreptată împotriva sa, Vlad i-a cerut ajutorul regelui Ungariei și, cum nu a primit niciun ajutor, a recrutat femei și copii pentru a lupta pentru el.

Conform datelor istorice reluate recent și de Historia.ro, armata lui Vlad Ţepeş nu avea mai mult de 8.000 de soldaţi, majoritatea fiind boieri loiali domnitorului și mercernari străini, aduși de Țepeș cu promisiunea unor viitoare plăți ale serviciilor acestora.

Deși părea extrem de bine pregătită, raportul cu armata lui Mehmed era imens, chiar dacă în primele zile ale invaziei otomane, Vlad Țepeș reușea să provocea pagube masive.

Deși avea să fie, în cele din urmă, înfrânt de Mehmed, pe tot parcursul zilelor în care imensa armată otomană se îndrepta spre Târgoviște, Vlad Țepeș reușea prin atacurile rapide, de hăituire, și sub protecția nopții, să bage spaima în turci.

Armata de nu mai mult de 8.000 de soldaţi era o zecime din mărimea invadatorilor otomani. Vlad avea nevoie de o modalitate de a egaliza situația și de a-l speria pe sultan să se întoarcă la Constantinopol. Când armata otomană s-a apropiat de el, a avut ocazia.

A otrăvit fântâni și a distrus tot ce era de folos pe care Mehmed ar fi putut să-l captureze. De asemenea, a trimis oameni infectați cu ciumă și alte boli în rândurile otomane pentru a infecta cât mai mulți.

Dar, cu toate acestea, inamicul și-a croit drum spre Târgoviște, unde prima lor noapte în tabără s-a dovedit a fi una de neuitat. Vlad și oamenii săi s-au infiltrat în tabără și au făcut ravagii printre oamenii care dormeau.

În timp ce valahii îi măcelăreau pe turcii acum confuzi, Vlad a încercat să îl asasineze pe sultan în cortul său, ratând și lovind în schimb corturile vizirilor săi.

Jandarmii de elită ai sultanului Mehmed i-au urmărit pe valahi și au reușit să le provoace pierderi de ordinul miilor. Restul armatei a apăsat asupra capitalei Valahiei și s-a pregătit să asedieze orașul și să-l distrugă.

Dar în loc de o cetate fortificată, turcii au găsit porțile orașului larg deschise. Înăuntru, în timp ce călăreau, au avut parte de o „pădure de tras în țeapă” de-a lungul drumului.

Vlad a mai tras în țeapă încă vreo 20.000 de soldați inamici și simpatizanți. Relatările istorice nu sunt clare cu privire la reacția sultanului, dacă a fost oripilat sau impresionat, dar sunt de acord că Mehmed a părăsit Valahia chiar a doua zi.

În sezonul doi, lansat de Netflix, Daniel Nuță îl readuce la viață pentru a doua oară, încercând „să îl umanizeze pe Vlad Țepeș”, după cum recent declara.

Un alt aspect al jocului actoricesc al tânărului Daniel Nuță, a fost și pregătirea pentru scenele importante de luptă, unele implicând lupta cu teribila armă iataganul turcesc:

„Deși mă pregătisem pentru scene de luptă, mai făcusem asta în România, în Turcia mi s-a spus că trebuie să învăț să lupt cu iataganul.

Iar asta a fost ceva complet diferit de tot ceea ce știam eu, pentru că stilul de luptă este cu totul altul. Am încercat să imprim ceva autentic românesc. Să îl umanizez pe Vlad Țepeș.

Există o scenă în care am îngenuncheat, am sărutat pământul Valahiei, încercând să arăt cât de mult își iubise Vlad patria. A fost un mesaj puternic care am vrut să răzbată din acest film, spune Daniel Nuță într-un interviu pentru HotNews.