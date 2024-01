Gheorghe Turda îl ”taxează” aspru pe Grigore Leșe, după scandalul cu spectatorii întârziați: ”Doamne ferește, ifose!” EXCLUSIV

Vestitul rapsod Grigore Leșe se numără printre singurii artiști care obișnuiesc să se ia la harță cu cei care nu respectă regulile din sala de spectacole. În urma deselor scandaluri, colegul său de breaslă, Gheorghe Turda, îi dă o replică acidă, prin intermediul Playtech Știri: ”Nu se face așa ceva, eu am cântat și pentru un singur spectator!”.

De ce s-a supărat Grigore Leșe, la concertul din Țara Lăpușului?

Grigore Leșe a fost adesea ”taxat” de fanii săi, când s-a ”rățoit” la public, la cei care nu respectau regulile din sala de spectacole. Iar după gestul unei spectatoare, de a intra în sală cu întârziere, după începerea recitalului, Grigore Leșe a întrerupt momentul artistic, susținut în Țara Lăpușului. Ba chiar a amenințat că vrea să ia o pauză și să revină pe scenă când va crede el de cuviință:

”Gata, la revedere, îmi pare foarte rău! Am spus să închideți ușa, a intrat doamna, la revedere, plecăm! Asta este. Gata. Indisciplină. Când am plecat, am spus că vreau un singur concert, vreau la moment să fie mai scurt și punct. Și, gata! Nu mă interesează, gata cu minciunile, cu vicleșugul ăsta, sunt sătul. Îmi pare rău de oameni, dar asta este!”, a menționat Grigore Leșe.

Grigore Leșe: ”Credeți că mă trag de șireturi cu cine vreți?”

Spectatorii au insistat ca el să termine recitalul, însă Grigore Leșe nu s-a lăsat înduplecat prea ușor, continuându-și pledoaria:

”Păi, cum adică să cânt, dacă dumneavoastră nu îmi asigurați condiții de cântat, credeți că mă trag de șireturi așa cu cine vreți? Luați o pauză, mă duc să mănânc și apoi hotărăsc eu când dau concertul, nu când vreți dumneavoastră, ne respectăm! Eu am luat avionul pentru asta, am lăsat trei concerte, ca să vin la Lăpuș”.

Ce spune Gheorghe Turda despre gestul lui Grigore Leșe?

La aflarea veștii că Grigore Leșe este un artist exigent cu publicul, ba chiar ține teorii despre punctualitate și onoare, solistul Gheorghe Turda îi transmite acestuia un mesaj, prin intermediul Playtech Știri:

”Doamne ferește, nu este de lăudat ce face! Eu încerc mereu să îmi apropii oamenii, eu am cântat, la un moment dat, și pentru un singur spectator, la un concert din America, organizat prost! Nu are cum să se comporte în halul ăsta, este un act artistic, nimeni nu are chef de ifosele lui!”.

Și-a cerut scuze: ”Regret că atitudinea mea a fost interpretată greșit!”

După ce s-a mai liniștit și și-a dat seama că a exagerat, el și-a cerut scuze, pe contul de Facebook. Deși scandalul a avut loc în urmă cu ceva vreme, internauții nu l-au iertat nici acum. Iată mesajul rapsodului Grigore Leșe, postat după incidentul de pomină, pentru a mai calma spiritele:

”…Dincolo de datele organizatorice, despre care nu vreau să comentez, am așteptat calm și disciplinat un număr considerabil de ore, ca să pot intra în scenă. Mult peste ora inițială a începerii concertului. Am intrat în scenă, am început concertul. Apoi, l-am întrerupt, izbucnind într-un moment de tensiune, de oboseală, de neînțelegere a actului meu artistic în acest context. Regret faptul că atitudinea mea a fost interpretată greşit. Contextul în care m-am exprimat a fost unul care mă face să readuc în atenţie o problematică tot mai prezentă în sălile de concert de la noi, conduita pe care trebuie să ne-o asumăm în egală măsură, artişti şi public, atunci când construim un act cultural. Chiar dacă uneori e vorba de ai noștri, cei de acasă. De la punctualitate, până la vestimentaţie şi terminând cu folosirea telefoanelor mobile în timpul unui spectacol….Nimeni nu a părăsit scena, concertul a continuat…”.

