Motivul pentru care maestrul Grigore Leșe preferă singurătatea! Artistul, sfat pentru a fi fericit: “Să ne regăsim” VIDEO EXCLUSIV

Grigore Leşe, în vârstă de 69 de ani, este unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică tradițională românească, din zona Țării Lăpușului. Repertoriul artistului este constituit din melodii vechi, provenind din folclorul autentic al zonei și marcând evenimente importante din viața omului.

Grigore Leșe cântă și la diverse instrumente muzicale. Bărbatul a fost prezent la evenimentul de lansare a cărții Iulianei Tudor și a vorbit despre clipele de singurătate pe care le trăiește. Cum vede artistul feicirea? Avem detalii exclusive pentru Playtech Știri.

Grigore Leșe s-a născut în Țara Lăpușului și a început să horească încă de la vârsta de 3 ani, iar întreaga sa carieră artistică este marcată de aproape 1.000 de concerte susținute în țară și străinătate și de lansarea a peste 100 de cântece și a 9 albume cu muzică străveche.

Realizator de radio și televiziune, profesor universitar de etnomuzicologie, autor a patru cărți, doctor în muzică și doctor Honoris Causa al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, Grigore Leșe poate fi considerat o adevărată comoară a folclorului românesc.

Artistul și-a dat seama, după ani de activitate profesională deosebită, că preferă starea de singurătate. Bărbatul ne-a spus motivul în exclusivitate pentru Playtech Știri:

Grigore Leșe ne-a dezvăluit că de-a lungul timpului au existat momente în care a avut nevoie să stea singur, departe de lume. S-a căutat și a experimentat viața într-un orizont larg, pentru a afla cine este cu adevărat.

“Tot timpul m-am căutat! Trebuie să am experiență. Am căutat în toată lumea, am experimentat departe. Dacă nu experimentezi departe, nu te poți vedea cu adevărat pe tine, deci lucrurile nu sunt așa simple, dar viața este frumoasă și mergem înainte!”, a mai spus artistul în exclusivitate pentru Playtech Știri.