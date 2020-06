Gheorghe este invalid și trăiește cu 142 de lei pe lună. Drama bărbatului a cutremurat o țară întreagă

Un bărbat tăiește zi de zi un adevărat coșmar. Bărbatul are 64 de ani, are un picior invalid, un fiu bolnav și ambii trăiesc dintr-un venit lunar de 142 de lei. Gheorghe Stan este de loc din satul Bolovani, Dambovița și trăiește alături de fiul său într-o casă ce stă să cadă pe ei.

Gheorghe Stan este invalid și trăiește cu 142 de lei pe lună. Drama bărbatului a cutremurat o țară

Un bărbat fără un picior și fiul său grav bolnav se chinuiesc de pe o zi pe alta, în comuna Bolovani din județul Dâmbovița, scrie libertatea.ro. Familia are un venit de doar 142 de lei pe lună, iar casa în care locuiește poate să cadă oricând pe ei. Din fericire, o asociație umanitară s-a apucat de renovarea casei.

Gheorghe Stan primeşte lunar un ajutor social de 142 de lei şi ăştia sunt toţi banii lui. Omul mai are un an an până la vârsta de pensionare. A muncit 18 ani şi şase luni vechime. “Am avut serviciu la Bucureşti, am lucrat la Griviţa Roşie, ca sudor, am lucrat şi la Poştă, am lucrat la Băneasa, la pază”, povestește Gheorghe Stan.

Băiatul bărbatului are probleme grave de sănătate

Fiul bărbatului are 22 de ani și în anul 2015 a avut un accident auto în urma căruia s-a ales cu creierul grav afectat. Pentru indemnizaţie de boală era nevoie de multe drumuri la medic la Târgovişte sau la Titu, apoi la comisii.

Astfel, fiul lui Gheorghe nu primeşte nici un ajutor de la stat.

“Munceşte şi el pe unde poate, când poate”, spune tatăl lui. Când nu poate, băiatul se duce pe câmp, departe de oameni, și adună pet-uri şi vreascuri, pe care le depozitează în curte. Soția lui Gheorghe Stan a decedat în urmă cu trei ani, de inimă rea.

Gheorghe trebuie să cumpere pastile de 160 de lei pe lună

Bărbatul a povestit cum și-a pierdut piciorul. “Am avut un accident cu căruţa, mi-au pus patru copci, copcile s-au infectat… Nu mai circula sângele. N-am avut treabă cu doctorii toată viaţa mea şi acum…”, a povestit Gheorghe Stan.

Bărbatul este nevoit să i-a pastile de 160 de lei pe lună, pentru circulaţie şi pentru durere. “Dacă nu le iau, nu pot dormi noaptea, mă zvârcolesc ca un pui de găină. Dar trebuie luate după ce ai mâncat ceva, altfel îţi întorc stomacul pe dos”, mai spune Gheorghe Stan. Vecinii bărbatului au decis să îl ajute chemându-i pe cei de la Asociaţia Marius şi Prietenii.

Unde se pot face donații pentru pentru ajutorarea lui Gheorghe Stan

“Am fost impresionat de cum mi-au vorbit despre Gheorghe, ce om bun e şi ce necazuri mari are”, spune Marius Simionică, fondatorul asociaţiei. Astfel, Asociația a decis să îi repare omului casa, iar Gheorghe Stan și fiul său au fost mutați provizoriu pentru a se deschide șantierul.

Cine doreşte să contribuie la noua casă a lui Gheorghe şi a fiului său poate dona în contul Asociaţiei Marius şi Prietenii, sau pe pagina sa de Facebook.