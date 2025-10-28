Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan

Ultima oră
Prezența Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a devenit subiect de dezbatere publică, nu pentru gesturile sau atitudinea sa, ci pentru alegerea vestimentară. Evenimentul solemn, desfășurat duminică, 26 octombrie, a reunit numeroase personalități din viața politică, religioasă și publică a României, însă apariția discretă a partenerei președintelui a reușit să capteze atenția internauților – și mai ales a Danei Budeanu.

Ținuta purtată de Mirabela Grădinaru, subiect de discuții

Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută sobră și elegantă, potrivită unui eveniment religios de asemenea anvergură: o rochie midi neagră, pantofi cu toc mediu și un voal subțire, negru, purtat pe cap, un detaliu care, în tradiția ortodoxă, semnifică modestie și respect în fața altarului. Ținuta a fost apreciată de mulți pentru simplitate și eleganță, însă nu și de creatoarea de modă Dana Budeanu, cunoscută pentru opiniile sale tranșante.

Aceasta a reacționat public, criticând dur alegerea Mirabelei Grădinaru. „Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni? N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!”, a scris stilista pe rețelele de socializare, ironizând subtil și instituțiile statului. Comentariul ei a stârnit un val de reacții în mediul online, unde părerile au fost împărțite.

O parte dintre internauți i-au dat dreptate Danei Budeanu, considerând că negrul ar fi fost o alegere nepotrivită pentru un eveniment de sfințire, asociat simbolic luminii și bucuriei. Totuși, au existat și voci care au considerat critica exagerată, subliniind că acoperirea capului este o practică obișnuită și respectuoasă în bisericile ortodoxe. „Ținuta Mirabelei a fost una decentă, elegantă și potrivită contextului. Nu toate femeile trebuie să iasă în evidență prin strălucire, uneori sobrietatea transmite mai mult respect”, a scris un utilizator pe platformele de socializare.

Nicușor Dan, alături de toată familia la sfințire

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan au venit însoțiți de cei doi copii ai cuplului, care au atras simpatia celor prezenți prin comportamentul lor exemplar. Fetița a purtat o rochie bej cu detalii din dantelă, iar băiețelul, un costum închis la culoare, elegant, în ton cu sobrietatea momentului.

Ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii a reprezentat un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Construcția monumentală, începută în urmă cu 15 ani, a costat peste 200 de milioane de euro, fiind finanțată din donații, contribuții ale Patriarhiei și fonduri publice. Ideea unei catedrale naționale datează din vremea Regelui Carol I, însă proiectul a fost amânat de-a lungul decadelor din cauza crizelor economice, războaielor și regimului comunist.

După Revoluția din 1989, Patriarhul Teoctist a reluat inițiativa, iar amplasamentul final – Dealul Arsenalului – a fost aprobat în 2005. Lucrările au început oficial în 2010, iar în 2018 altarul a fost sfințit în prezența a peste 150.000 de credincioși.

