Monica Tatoiu face uitată izolarea obligatorie! Ce gest șocant a făcut aceasta? Cunoscuta afaceristă a fost aspru judecată în mediul online, după filmarea postată!

Monica Tatoiu a ales să plece departe de meleaguri, chiar și în această perioadă în care criza sanitară face ravagii, iar restricțiile sunt cu carul. Cei care o urmăresc au criticat-o dur pentru faptul că a decis să plece în vacanță în vremurile acestea. Cunoscuta femeie de afaceri a fugit din România pe o insulă din Franța, loc în care era stabilit să meargă dinainte ca starea de urgență să se instaleze. Monica Tatoiu s-a izolat alături de soțul ei. Pentru că vacanța era pusă la punct de ceva vreme, cei doi nu au vrut să renunțe din cauza pandemiei. Deși numărul persoanelor infectate cu coronavirus de pe teritoriul Franței nu era mare atunci, autoritățile i-au sfătuit pe aceștia să nu-și părăsească locuința și să respecte măsurile oficialilor.

“Se fac cinci săptămâni de când sunt aici. Am luat biletele sa vin în concediu în martie cu un an înainte, cum fac de trei ani, înainte de Paşte. Am plecat pe 16 martie şi când am ajuns aici, Franţa a decretat că toată lumea stă în casă”

Monica Tatoiu