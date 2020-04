Monica Tatoiu, decizie controversată, după 5 săptămâni de izolare pe o insulă pustie: ”Mă apuc de procese!”

Monica Tatoiu se află de 5 săptămâni în Reunion, o insulă din Oceanul Indian, Franța. Fosta femeie de afaceri a luat o decizie în ceea ce privește întoarcerea ei în țară. Mai mult, și-a făcut și planuri pentru când haosul se va fi terminat.

Monica Tatoiu s-a izolat pe o insulă ca să scape de noul virus. Fosta femeie de afaceri avea biletele cumpărate pentru această vacanță, iar la dorința soțului ei a hotărât să nu își anuleze planurile. Când cei doi au ajuns acolo, deși erau puține cazuri de COVID-19, au fost sfătuiți să rămână în case.

„Se fac cinci săptămâni de când sunt aici. Am luat biletele sa vin în concediu în martie cu un an înainte, cum fac de trei ani, înainte de Paşti. Am plecat pe 16 martie şi când am ajuns aici, Franţa a decretat că toată lumea stă în casă”, povestește fosta femeie de afaceri.