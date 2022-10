Gestul pe care l-a făcut, pe scenă, Karim Benzema după ce a câștigat „Balonul de Aur”. Ce bonus uriaș va primi atacantul francez de la Real Madrid – FOTO & VIDEO

Karim Benzema a devenit după 24 de ani primul francez care a câștigat „Balonul de Aur”, iar la festivitatea de premiere i-a chemat pe scenă pe mama și fiul său. Jurnaliștii de la AS au aflat câți bani o să primească atacantul de la Real Madrid, după ce a cucerit acest trofeu.

Franța a așteptat 24 de ani un Balon de Aur. L-a câștigat Karim Benzema, pentru performanțele obținute până acum două luni, care a primit trofeul de la Zinedine Zidane, cel care s-a impus în anul 1998. Atacantul lui Real Madrid a fost foarte încântat de această performanță. A zâmbit tot timpul și a spus că acum și-a împlinit un vis din copilărie.

„Să văd acest trofeu în fața mea mă face foarte mândru. A fost un vis pe care l-am avut din copilărie și pentru care am depus toată munca. Nu m-am dat bătut niciodată. Mereu am crezut că orice este posibil, iar când nu am mai fost ales în echipa Franței, nu m-am oprit să muncesc din greu.

Sunt foarte mândru de călătoria mea până aici. Nu a fost ușor, a fost greu atât pentru mine, cât și pentru familia mea. Să stau astăzi aici pentru prima dată mă face foarte fericit și voi continua să muncesc”, a declarat Benzema.