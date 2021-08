Gestul nesăbuit care îi poate aduce lui Jador dosar penal. Ce a făcut în timp ce cânta e revoltător

Celebrul cântăreț Jador are probleme cu legea. Un gest făcut la un eveniment l-ar putea costa foarte mult pe artist, potrivit noului cod penal. Vedeta este la un pas să ajungă la închisoare! Ce a făcut Jador în timp ce cânta e revoltător.

Jador este extrem de supărat. Recent, cântărețul le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că nu este mândru de ce a putut să facă la o cântare. Gestul său îi poate cauza probleme.

Cântărețul de manele este cunoscut în lumea muzicală pentru dedicațiile fără număr pe care le face la concertele sale. Așa că unul dintre admiratorii săi a venit la Jador și i-a cerut să-i dedice insistent și lui o piesă. Vizibil deranjat de atitudinea fanului său, Jador a rupt bancnota de 100 de lei pe care a primit-o de la acesta în fața tuturor. Decizia nu a fost una gândită, ci de moment.

Din cauza acelui gest făcut în timpul unui eveniment la care era invitat, Jador are acum probleme. Situația e mai complicată decât ar fi crezut, asta pentru că ceea ce a făcut manelistul reprezintă o infracțiune. Artistul riscă acum dosar penal și poate să ajungă chiar după gratii pentru o perioadă de la trei luni la doi ani, din cauză că a deteriorat bancnota. În cel mai fericit caz, vedeta ar putea să dea o amendă uriașă pentru ceea ce a făcut.

Jador a explicat în spațiul public de ce a recurs la acest gest. Manelistul a fost foarte deranjat de faptul că respectivul fan i-a înmânat suma de bani și că nu îl lasa deloc să cânte. Astfel, a vrut să demonstreze că, pentru el, nu contează doar banii, ci felul în care oamenii se distrează pe piesele lui.

„Oameni buni, am văzut foarte multe tiktok-uri în care eu am refuzat bani, în care eu am spus că nu vreau să mai cânt pentru bani. Am rupt chiar 100 de lei pentru că cineva insista foarte mult cu bani, nu mă lăsa în pace, nu mă lăsa să cânt și să-mi fac programul, i-a luat un copil bănuții și i-am dat tot ce mai aveam în buzunar, la copii acolo, copiii care mă ascultau, care erau cu părinții.

Ce voiam să zic e că nu am ajuns și că n-o sa mă gândesc niciodată în viața mea că am ajuns…Eu am refuzat banii respectivi pentru că toata lumea stă cu bani pe tine, toată lumea stă cu telefonul pe tine, dar nimeni nu mai dansează așa cum se făcea odată. Nu știu cum să vă zic, eu cânt de când eram mic și toată lumea dansa, nimeni nu stătea cu telefonul pe tine.”, a precizat Jador pe rețelele de socializare.