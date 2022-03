Gestul minunat al unui Războinic de 1 martie la Survivor. Ce le-a pregătit Faimoaselor de Mărțișor

Războinicii au demonstrat, până acum, că sunt o echipă foarte sudată pe traseu, prin numeroasele victorii pe care le-au câștigat în primele două luni în competiția Survivor România 2022. În camp, conflictele s-au aplanat, iar unul dintre băieții din tribul albastru le-a făcut o surpriză frumoasă Faimoaselor, de 1 martie.

Spiritul de sărbătoare se simte la Survivor România, acolo unde Alexandru Nedelcu a făcut un gest extraordinar pentru fetele din competiție. Cu ocazia zilei de 1 martie, Războinicul în vârstă de 36 de ani a împletit mărțișoare pentru coechipierele sale și pentru adversarele din echipa Faimoșilor.

Nede a împletit câteva brățări din șnururi albe și roșii, pentru a le face o surpriză plăcută concurentelor din emisiune. Fotbalistul le-a dăruit Războinicelor și Faimoaselor brățările, gest care le-a emoționat pe fete și i-a făcut pe toți să-l aplaude.

Am găsit din funiile cu care am legat acoperișul niște sfori cu alb și roșu. Le-am împletit în formă de brățară. Vreau să le dau și Faimoaselor. Sunt trei fete.

Gestul frumos al lui Alexandru Nedelcu i-a pus un zâmbet larg pe buze Laurei Giurcanu, semn că disputa dintre cei doi concurenți de la Survivor România 2022 a luat sfârșit.

În urmă cu aproape două săptămâni, Alexandru Nedelcu s-a certat cu Laura Giurcanu, în timpul jocului. Războinicul s-a luat de fizicul Faimoasei, numind-o „gură de capră”. Fostul fotbalist a continuat să o jignească pe celebra influenceriță, după ce i-a atras atenția că ar avea vergeturi pe posterior.

– Cine a vorbit, măi? Tu ai vorbit, gură de capră?

– Eu!

– Tu? Se vede!

– Am luat două puncte azi! Tu?

– Nu.

– Nu, stai, am luat două puncte și data trecută!

– Și ce-ai făcut cu ele?

– Ce-am făcut cu ele? Am mâncat!

– Nu se vede! Vezi că la 25 de ani ai vergeturi pe… nu știu cum facem!

– Ai fost atent! Se vede că ai fost atent, că nu se vede, așa! Cred că o să mă duc în cortul meu și o să plâng pentru că am vergeturi.