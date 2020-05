În urmă cu două zile, Horia Moculescu, în vârstă de 83 de ani, a fost internat de urgență la Spitalul Floreasca, după ce a acuzat simptome specifice coronavirusului.

Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat. Ce diagnostic i-au pus medicii

Artistul face parte din categoria de risc în fața pandemiei de coronavirus. În plus, mai are și probleme la plămâni, după ce acesta a fost fumător vreme de 40 de ani.

Pentru că este conștient de afecțiunea de la plămâni, Horia Moculescu a fost precaut și s-a prezentat de urgență la spital, imediat cum a observat că are simptome asemănătoare celor de coronavirus. Artistul a așteptat cu sufletul la gură rezultatul a patru teste de coronavirus, iar din fericire, acestea au ieșit negative. Maestrul a precizat că acum se simte bine și că a fost externat din spital.

”Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital alaltăieri și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul acum și e tot negativ. Acum sunt acasă, sunt bine.”, a precizat Horia Moculescu pentru click.ro.

A fost fumător înrăit

Menționăm că celebrul compozitor a fost fumător înrăit vreme de 40 de ani. Deși s-a lăsat de aproximativ 20 de ani, perioada în care a fumat și-a lăsat amprente asupra sănătății sale, astfel că Horia Moculescu suferă de Boală Obstructiv Pulmonară Cronică. Printre simptomele acestei boli, enumerăm tuse cronică, bronșită acută și oboseală.

Horia Moculescu s-a născut la data de 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. Acesta este un pianist, interpret vocal, compozitor, mediator și creator de programe TV din România.

După mamă (pe nume Nidia Copetti), acesta este de origine italiană, iar după tată (Nicolae Moculescu, fost ofițer în armata română interbelică), acesta este este de origine română. A învățat ca autodidact acordeonul la vârsta de șase ani. În anul 1948, acesta rămâne orfan de mamă.

Horia Moculescu a urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieți (azi Colegiul Național Mihai Viteazul din Turda), și îl absolvește în anul 1954. Nu a fost admis la Conservatorul din București, din cauza regimului comunist. S-a înscris la Facultatea de Mine din Petroșani, acolo unde și-a pus în evidență talentul de interpret muzical în cadrul orchestrei facultății.