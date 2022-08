Gestul făcut de Simona Halep la finalul meciului cu Anastasia Potapova. Toată lumea a observat, ce s-a întâmplat, de fapt VIDEO

Gestul făcut de Simona Halep la finalul meciului cu Anastasia Potapova. Jucătoarea din Constanța a avut un meci neașteptat de dificil în primul tur, la Cincinnati. Oboseala acumulată la Toronto, unde a cucerit al 24-lea titlu din carieră și-a arătat „colții”, românca acuzând probleme medicale. Dar Simona Halep a rezistat până la final, impunându-se în trei seturi, după 2 ore și 15 minute de joc.

„Doar am luptat până la final, ea e o luptătoare de asemenea, o jucătoare puternică, amândouă am avut un meci foarte bun, eu am fost obosită, dar e mereu minunat să termin cu o victorie. Publicul m-a ajutat fără doar și poate, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. E mereu foarte plăcut să vă am alături, m-ați ajutat să trec mai departe.

Nu e ușor să mă concentrez iar la joc după un titlu, dar am vrut să vin aici și să lupt. Fiecare meci e important și am dat totul azi pe teren. Mă voi bucura de ce se întâmplă acum. Voi lua meci cu meci și voi vedea cât de departe pot ajunge”, a spus Simona Halep la finalul meciului cu Anastasia Potapova.