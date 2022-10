Gestul făcut de Mr. Pink pentru Irinel Columbeanu. „Îl consider un om destoinic, e un suport pentru Irina” EXCLUSIV

Gestul făcut de Mr. Pink pentru Irinel Columbeanu. Omul de afaceri își va vedea fiica, după mai bine de trei ani jumătate de când aceasta s-a mutat să locuiască împreună cu mama sa, peste Ocean. Mr. Pink este cel care urmează să-i trimită biletele de avion, fostul soț al Monicăi urmând să se întoarcă în America, la iarnă. De asemenea, acesta se va ocupa și de cazarea sa.

Gestul făcut de Mr. Pink pentru Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu a fost invitat să meargă în America, la iarnă, iar actualul partener al Monicăi Gabor, miliardarul chinez Mr. Pink, este cel care se va ocupa de sejurul acestuia peste Ocean. Iri nu știe încă unde va locui în Los Angeles, dar a stabilit deja cu Irina perioada în care o va vizita.

„Merg în America la iarnă. Am vorbit cu Irina despre preferința sa, să ne vedem cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Așa cum am fost și în 2017. Data trecută am stat într-un apartament care era al Ramonei. Acum nu știu dacă-l mai are și dacă-l mai împrumută. Mai are și el altă casă, am și văzut unde. Într-un turn, în Los Angeles, mai central. Să vedem unde o să stau acum, eu nu mă autoinvit”, a declarat Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru Playtech.ro.

„Nu-mi place să o asaltez cu întrebări”

Irinel Columbeanu ne-a mai spus că în ultima perioadă nu a mai vorbit cu mama fiicei sale și singura cu care ține legătura este Irina. Totodată, acesta are o părere foarte bună despre Mr. Pink, pe care-l consideră un adevărat suport pentru Irina, în America.

„Cu Monica nu am mai vorbit, plus că nu-mi place să o asaltez cu întrebări. Pe Pink îl consider un om destoinic, se ocupă de Irina, am acest sentiment, că el e un suport pentru Irina, în America. O să mă pregătesc cu tot ce trebuie, când va fi să plec. Nu vreau însă să-mi prelungesc inutil șederea acolo”, a adăugat acesta.

Certat de miliardarul chinez

Fostul soț al Monicăi Gabor, Irinel Columbeanu, s-a întâlnit în America, cu actualul iubit al acesteia, Mr. Pink, doar de două ori. Prima dată s-a amuzat copios, iar a doua oară a fost certat de miliardarul chinez pentru că nu o lăsa pe Irina să locuiască cu ei.

„În 2017, Pink m-a certat, că de ce nu sunt de acord ca Irina să stea la ei. Am lăsat-o pe ea să aleagă, mi-am ascultat vocea interioară. În vara lui 2018 urma să plece în America și atunci m-am hotărât pe loc să o las să rămână acolo. Doar de două ori m-am întâlnit cu Mr. Pink, nu și după ce Irina s-a mutat acolo. De atunci, am mai vorbit doar la telefon. Am văzut unde stă doar vorbind cu Irina pe imagini. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat”, a mai spus acesta.

Fostul soț al Monicăi Gabor nu a fost niciodată, până acum, în vila din Malibu unde locuiește fiica sa, pentru că, ne-a mărturisit acesta, nu a fost invitat.