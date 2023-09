Gestul de două milioane de dolari. Simona Halep, mesaj de forță în interviul de acum două zile

Simona Halep a fost lovită zdravăn în urma scandalului de dopaj, dar, surprinzător, nu a pierdut unul dintre cei mai importanți sponsori, o companie foarte sensibilă când este vorba despre dispute de acest gen. Sportiva s-a afișat la interviul de acum două zile având pe ea o bluză pe care se vedea sigla unui gigant american. Fanii au remarcat și faptul că încălțările provin tot de la această firmă.

Simona Halep a fost părăsită în timpul scandalului de dopaj de Banca Transilvania și Automobile Bavaria Group, firmele anunțându-și retragerea cu ajutorul unor mesaje elegante. Contractul cu instituția din domeniul bancar nu a fost prelungit, în timp ce a doua companie a cerut rezilierea înțelegerii după doar un an, deși înțelegerea era semnată pe doi ani, iar jucătoarea primise o mașină la semnarea actelor.

Jucătoarea din România a jucat ultimul meci pe 29 august 2022 și a fost suspendată în octombrie, dar cu toate acestea Nike nu a plecat de lângă ea. Oficialii gigantului american nu s-au grăbit să se retragă, deși tribunalul Sport Resolutions nu a prezentat încă verdictul audierii care a avut loc la finalul lunii iunie. Simona Halep s-a prezentat la interviul de acum două zile, acordat Eurosport, având pe ea o bluză cu Nike, semn că înțelegerea de două milioane de dolari nu a fost anulată.

They were beside me and they supported me so nicely, i read all the messages from them and I want to thank them and to assure them I’m innocent, I didn’t take anything, I didn’t do anything dishonest in tennis and I hope the day will come and I’ll be back on the tennis court. ❤️ pic.twitter.com/K7QuTYgoqG

— SimoReactions (@Simoreactions) August 25, 2023