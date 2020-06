Gest minunat al lui Floyd Mayweather! Suma uriașă plătită pentru George Floyd, americanul omorât de polițist

Floyd Mayweather a făcut un nou act caritabil în SUA când a decis că este de datoria lui să plătească toate cheltuielile pentru înmormântarea americanului omorât de un polițist în Minnesota.

Fostul mare pugilist american a decis să se implice în cel mai important caz al anului din State, acolo unde un polițist l-a sufocat pe George Floyd după ce a depus presiune cu genunchiul pe gâtul său.

Astfel, Mayweather a donat aproape 100.000 de dolari pentru a acoperi toate cheltuielile înmormântării. „Black lives matter” este hashtagul viralizat în lume după cazul lui George Floyd și folosit de către toți sportivii importanți din baschet, fotbal, hochei sau fotbal american.

Unul dintre reprezentanții pugilistului, Leonard Ellerbe, a confirmat informația: „Probabil se va supăra pe mine, dar este adevărat, va plăti pentru funeralii”. De altfel, cecul lui Mayweather de 88.500 de dolari a fost deja trimis familiei îndoliate.

Floyd Mayweather to sponsor George Floyd’s funeral – check the cost of the funeral https://t.co/hVcRK5DzKP

— Afrik Best Radio (@afrikbestradio) June 3, 2020