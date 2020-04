520 de familii beneficiază acum de pe urma gestului incredibil făcut de Ion Țiriac. Unul dintre cei mai bogați români uimește din nou.

Gest incredibil făcut de Ion Țiriac. Ce se întâmplă acum cu 520 de familii

Omul de afaceri Ion Țiriac și-a continuat acțiunile caritabile pe care le desfășoară în Spania, țară în care patronează și turneul de tenis de la Madrid, desfășurat pe celebra zgură albastră care le-a dat multe bătăi de cap jucătorilor din circuitul profesionist. Dincolo de statutul de om de afaceri, de organizator de turnee de tenis sau de partide de vânătoare, Ion Țiriac se remarcă și prin acțiunile filantropice. O asemenea acțiune a demarat în Spania, hotărând să ajute 520 de familii din cartierul madrilen Usera, relatează Soy-de.com. Prin intermediul fundației sale, Țiriac le oferă acestor familii pachete cu hrană care să le ajungă timp de o lună.

Un gest de apreciat, mai ales în vremuri ca acestea, când oamenilor li se cere să rămână cât mai mult în case. Și în România, 40.000 de pensionari vor fi ajutați prin intermediul fundației lui Ion Țiriac. Acestora le sunt oferite coșuri cu alimente în valoare de 60 de euro, de aici frezultând o valoare totală a donațiilor de 2,4 milioane de euro.

„Am început să ajutăm în Spania. Ce am făcut în Spania, replicăm în România, la noi în țară, la o dimensiune mult mai mare. În Spania, ne-am ocupat doar de orașul Madrid. Aici, încercăm să fim peste tot. Vrem să ale asigurăm bătrânilor, care nu pot sau nu trebuie să se deplaseze de la domiciliu până la alimentară, un coș pe săptămână, în jur de 60-70 de euro, care să conțină toate nevoile pe care le poate avea un pensionar, ținta numărul 1 al acestui inamic. Totul pentru a rămâne în casă și a nu intra în contact cu alți purtători”, spunea la un moment dat Ion Ion Țiriac, fiul omului de afaceri.

Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român

Ion Țiriac are 80 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști de la noi. După ce a ocupat de câteva ori locul I în clasamentul celor mai bogați, acesta a fost detronat de Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath, care se ocupă de roboți software.

Ion Țiriac are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari și a fost poziționat în topul miliardarilor din lume pe locul 2.276 din cei 2.816 oameni de afaceri. Daniel Dines, cel care i-a ocupat locul încălzit bine de Țiriac, are o avere de 1,4 miliarde de dolari, iar în 2019 era prezentat de către revista Forbes ca fiind primul miliardar din afaceri cu roboți software. Afaceristul a povestit că proiectul său are în vizor tehnologia automatizată sau crearea de roboți care înlocuiesc forța de muncă umană, povestind ulterior că a ajuns la performanțele de azi alături de echipa sa.