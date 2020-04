Anunțul despre Ion Țiriac care schimbă totul. De ce nu mai este cel mai bogat român și cine i-a luat locul

Schimbare în clasamentul celor mai bogați români! Ion Țiriac nu mai ocupă locul 1. Cine l-a detronat și de ce a scăzut în clasament, după ani în care a stat pe podium?

Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român

Ion Țiriac are 80 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști de la noi. După ce a ocupat de câteva ori locul I în clasamentul celor mai bogați, acesta a fost detronat de Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath, care se ocupă de roboți software. Țiriac are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari și a fost poziționat în topul miliardarilor din lume pe locul 2.276 din cei 2.816 oameni de afaceri. Daniel Dines, cel care i-a ocupat locul încălzit bine de Țiriac, are o avere de 1,4 miliarde de dolari, iar în 2019 era prezentat de către revista Forbes ca fiind primul miliardar din afaceri cu roboți software. Afaceristul a povestit că proiectul său are în vizor tehnologia automatizată sau crearea de roboți care înlocuiesc forța de muncă umană, povestind ulterior că a ajuns la performanțele de azi alături de echipa sa.

”Bill Gates obișnuia să vorbească la Microsoft despre un computer pentru fiecare casă. Eu vreau un robot pentru fiecare persoană. Secretul creșterii rapide este că am avut un fundament bun, o tehnologie bună care a răspuns la nevoile pieței. Pe lângă acest lucru, dezvoltarea atât de rapidă are de-a face cu abordarea, cu mentalitatea – noi am crezut cu tărie că putem fi lider global”

Daniel Dines, fondatorul companiei UiPath

Începutul companiei sale de succes