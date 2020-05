Digi 24 a difuzat un interviu special, cu medicul despre care a dat, în urmă cu două luni, că ar fi murit de coronavirus. Astfel, Carla Tănasie, cea care a spus la acel moment informația pe post, a stat față în față cu Alida Moise, șefa secției ATI, de la Spitalul Gerota.

Carla Tănase și-a cerut scuze medicului de la Gerota

Acest caz a ajuns chiar și pe masa CNA, fiind sancționat cu o amendă de 5000 de lei.

În debutul interviului jurnalista a cerut iertare pentru informația dată ”pe surse”, despre care a spus că ”este singura greșeală pe care am făcut-o în cariera de jurnalist”.

„Sunteți doctorul despre care la un moment dat s-a știut pentru 20 de minute că ați pierdut lupta cu această boală. Am spus asta la televizor. M-am bucurat foarte mult când am aflat că nu este adevărat.

Vreau să-mi cer iertare și dumneavoastră, și familiei dumneavoastră. Sunt foarte conștientă de impactul pe care acea informație l-a avut asupra familiei dumneavoastră.

Sper să puteți trece peste, e singura greșeală pe care am făcut-o în cariera de jurnalist și sper că și ultima”, a spus jurnalista care se ocupă zona de sănătate la Digi24, conform paginademedia.ro.

”Am venit pentru că au ales copiii mei să vin”

Medicul Alida Moise a spus că nu a văzut știrea respectivă, iar că, în primă fază, a refuzat interviul. Tot aceasta a mai declarat, tot în debutul interviului:

„Am venit pentru că au ales copiii mei să vin, după cum v-am spus în discuția anterioară. Eu inițial am refuzat interviul. În clipa în care mi s-a transmis că intenționați să vă cereți scuze și am spus asta acasă, copiii mei au fost cei care au considerat că e ok și e suficient și nu trebuie să vă refuz.

Eu nu am fost trează atunci, nu am văzut știrea, ei sunt cei care au trăit impactul emoțional negativ și dacă ei au considerat că este bine să vin, pentru mine n-a fost o problemă să accept”, a precizat șefa secției de Terapie Intensivă de la Spitalul Gerota.

Menționăm că postul Digi24 a difuzat, la finele lunii martie, a apărut știrea conform căreia sefa secției ATI de la Spitalul Gerota a murit de Coronavirus. La aproximativ o oră, informația dată de Digi24 a fost infirmată, de către secretarul de stat Raed Arafat, după cum menționează organizația.