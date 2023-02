Georgiana Lobonţ a făcut anunţul după zvonurile divorţului. Nimeni nu se mai aştepta la asta: „Mi-a zis că ar vrea să-mi spună ceva”

După zvonurile legate de divorțul de soțul său, Georgiana Lobonț a făcut un anunț cu totul neașteptat. Cântăreața și Rareș Ciciovan nici nu se gândesc la separare, din contră, cuplul se pregătește pentru un eveniment important.

Lumea showbiz-ului românesc a fost marcată, în primele zile ale anului 2023, de zvonurile legate de divorțul Georgianei Lobonț. Speculațiile au fost alimentate chiar de soțul artistei, Rareș Ciciovan, care a declarat că separarea este inevitabilă și că mariajul lor a ajuns la final.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu.”, a declarat soțul Georgianei Lobonț.