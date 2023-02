Armin Nicoară, certat de Georgiana Lobonţ, „Mi-a dat mesaj”. Cântăreţul a povestit ce s-a întâmplat între cei doi

Armin Nicoară a răbufnit și le-a mărturisit fanilor care este adevărata relație pe care o are cu nașa sa. Artistul a vorbit acum despre tot scandalul de divorț al Georgianei Lobonț și despre răutățile pe care le-a primit el în tot acest timp, fiind des acuzat că ar fi fost mărul discordiei în mariajul solistei de muzică de petrecere. Iată ce declarații a făcut instrumentistul despre toată situația!

Scandalul divorțului dintre Georgiana Lobonț și soțul ei a ajuns pe primele pagini ale ziarelor. De asemenea, în tot acest timp s-a zvonit că mărul discordiei în căsnicia solistei ar fi fost nimeni altul decât Armin Nicoară. Iată că artistul nu a mai suportat situația în care a fost pus și a venit cu mărturii neașteptate.

Tânărul a subliniat că a fost ,târât’ în războiul dintre solistă și soțul ei. Mai mult decât atât, instrumentistul celebru a mărturisit că nașa lui i-a reproșat că a ieșit public să vorbească despre lucrurile din familie.

Artistul a menționat și că s-a văzut obligat să discute în câteva interviuri sau pe rețelele de socializare despre acest lucru pentru că toată lumea l-a învinovățit pentru toate cele petrecute, așa că a trebuit să se apere.

„Cumva am fost târât în tot acest scandal, pentru că am fost acolo pe prima pagină, că Armin Nicoară a produs acest scandal și cumva e din cauza mea. Într-adevăr, am început seara un pic pe supărate, sunt picat psihic, pentru că nașa mi-a dat un mesaj, s-a luat cumva de mine că eu vorbesc.

Eu nu vreau să mă bag în familia nimănui, adică nu cred că am vorbit nici după ce s-a întâmplat. Am vrut să stau liniștit, dar toată lumea mi-a dat mesaje că din cauza mea s-au certat ei”, a mărturisit cântărețul la XNS de la Antena Stars.