George trăiește cu două surori de mulți ani și are 16 copii, însă mulți au ales calea pribegiei. Cine este ieșeanul care a uimit o întreagă țară

Povestea fermierului George Chirilă a uimit o întreagă țară. Ieșeanul a devenit cunoscut după ce a trăit în concubinaj cu cele două surori ale sale. Povestea lui, deși criticată de comunitate, pare parcă scoasă din filme. Acesta are 16 copii, iar mulți dintre ei au ales calea pribegiei.

Cine este George Chirilă?

George Chirilă are o relație cu cele două surori ale sale, alături de care are 16 copii. Familia acestuia a preferat să nu țină cont de reguli și să trăiască izolat de lume. De mai bine de 12 ani, ieșeanul trăiește alături de surorile sale, Mariana și Nicoleta. Cu prima soră, Mariana, are nouă copii, iar cu a doua, Nicoleta, are șase copii. În ciuda criticilor primite, bărbatul se mândrește în continuare cu familia sa mare.

„Eu sunt pudic. Latura sexuală are o mică însemnătate pentru mine, pentru plăcere. La mine este pentru procreere.Sunt zile în care faţă de una am mai multă atracţie, alte zile faţă de cealaltă. Depinde de zile.”, a spus George Chirilă.

Copii au ales calea pribegiei

Însă, ieșeanul trece prin momente grele pentru că tot mai mulți dintre copii săi aleg să plece. O bună parte dintre aceștia s-au mutat în oraș. Decizia copiilor îl afectează pe mai multe planuri pe tatăl acestora. Potrivit fermierului, fiecare copil avea unul rol bine stabilit în familie dar și o serie de responsabilități.

,,Au plecat 5 deodată și au rămas descoperite anumite sectoare.Când copilul se răzvrătește, părintele nu are cu ce compensa”, a mărturisit George Chirilă în cadrul emisiunii „Asta-i România”, potrivit kanald.ro.

Ce reguli le-a impus ieșeanul copiilor săi?

Copii acestuia au luat decizia de a pleca fiind motivați să-și facă o viață mai bună. După plecarea celor cinci copii, George Chirilă a decis să se resemneze. Chiar dacă au ales să părăsească gospodăria, copii aceștuia mai au o serie de responsabilități și reguli clare. Una dintre fete a fost rugată să rămână în contact cu gospodăria.

„Trei zile pe săptămână vei veni și te vei înțărăni, vei rămâne în contactul cu gospodăria, în care tu poți să-ți faci fermă voința ta.(…) La oraș ești într-un iureș”, a mai spus fermierul, potrivit sursei menționate anterior.

