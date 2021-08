Ce se întâmplă cu cei 15 copii pe care acest bărbat din Iași îi are cu cele două surori cu care împarte casa

Relațiile și căsătoriile poligame sunt frecvente mai ales la cetățenii de origine musulmană. În România, în antichitate, se întâlneau astfel de situații, majoritatea la domnitorii celor trei regiuni istorice. În zilele noastre, în schimb, comunitățile românești nu concep o astfel de familie. Cu toate astea de 12 ani există în Iași o astfel de familie, numeroasă. George Chirilă, după o relație de 12 ani, are 15 copii cu două surori. Povestea lui, deși criticată de comunitate, pare parcă scoasă din filme.

Căsătoriile poligame și istoricul în România

În România secolului XXI, bigamia, definită ca căsătoria condusă de o persoană care este deja căsătorită, se pedepsește cu până la 2 ani de închisoare sau cu amendă. Căsătoria în cunoștință de cauză cu o persoană căsătorită se pedepsește cu până la 1 an de închisoare sau cu amendă. Dar istoria ne arată că, deși frecvente la cetățenii de origine musulmană, și pe teritoriul României au existat în trecut astfel de căsătorii. Majoritatea acestui gen de căsătorii erau acceptate la domnitorii din cele trei regiuni istorice.

În majoritatea țărilor, o persoană care se căsătorește cu o persoană în timp ce este încă legal căsătorită cu o altă persoană comite bigamie. În plus, a doua căsătorie și cele ulterioare sunt considerate nule din punct de vedere legal. Marea majoritate a statelor suverane musulmane recunosc căsătoriile poligame. Aceste state se întind din Africa de Vest până în Asia de Sud-Est, cu excepția Israelului, Turciei și Tunisiei. Teritoriile palestiniene, formate din Cisiordania și Fâșia Gaza, permit uniri poligame pentru cetățenii musulmani ai teritoriilor.

George Chirilă, după o relație de 12 ani, are 15 copii cu două surori

Deși interzise în România astfel de relații, iată totuși că una există. Deși nu este căsătorit legal, George Chirilă are de mai bine de 12 ani relații cu două surori, Mariana și Nicoleta. Bărbatul ieșean, în urma acestor relații, are astăzi 15 copii. Cu prima soră, Mariana, are nouă copii, iar cu a doua, Nicoleta, are șase copii.

Conform presei locale, lui George Chirilă nu îi este rușine cu situația dată. Bărbatul se mândrește cu familia sa numeroasă, cât despre relațiile sale, cu cele două surori, bărbatul spune că este pudic și doarme singur.

„Eu sunt pudic. Latura sexuală are o mică însemnătate pentru mine, pentru plăcere. La mine este pentru procreere. Sunt zile în care faţă de una am mai multă atracţie, alte zile faţă de cealaltă. Depinde de zile.”, a spus George Chirilă.

Copii ieșeanului au intrat în legalitate

După mai mulți ani în care toți cei 15 copii nu aveau acte legale și nu erau luați în nicio evidență. Așa se face că George Chirilă a decis să facă totul legal, ca la carte. A mers la Serviciul de Evidență a Populației să le facă la toți actele legale. Primarul din comuna în care George Chirilă locuiește alături de întreaga sa familie, a povestit cum s-a decis ieșeanul să facă asta.

„Da, s-a schimbat serios, zic eu, mult timp cei mici nu aveau acte, nu erau introduși în sistemul medical, iar acum au acte, sunt băgați la medicul de familie.”, a declarat primarul comunei Țigănași, județul Iași.

Pentru localnici, deși nu este o situație pe care se o accepte, George Chirilă este un gospodar de năjede. Omul are o gospodărie bogată, plină cu vaci, 500 de oi, are și câțiva stupi de albine. Ieșeanul locuiește cu cele două surori și cei 15 copii într-o casă mare, cu 14 camere, copii fiind un ajutor de nădejde în gospodărie.