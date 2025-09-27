Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 13:38
de Ionuț Vieru

George Burcea vrea să uite complet de Andreea Bălan. Gestul pe care l-a făcut de curând actorul pentru a şterge orice amintire legată de artistă

Monden
George Burcea vrea să uite complet de Andreea Bălan. Gestul pe care l-a făcut de curând actorul pentru a şterge orice amintire legată de artistă
George Burcea și-a acoperit tatuajele cu Andreea Bălan

Trecutul nu poate fi rescris, dar uneori poate fi estompat. După un mariaj intens mediatizat și un divorț care a stârnit multe reacții, George Burcea pare să fi luat, în sfârșit, decizia de a șterge simbolic amintirile legate de fosta sa soție, Andreea Bălan. Actorul, care ani la rând a declarat că nu va renunța la tatuajele dedicate artistei, a ales acum să le acopere, marcând un pas clar spre o nouă etapă a vieții sale.

Tatuajele făcute din dragoste și promisiunea nerostită

Pe vremea când formau încă un cuplu, George Burcea și Andreea Bălan păreau de nedespărțit. În semn de iubire și devotament, actorul și-a făcut două tatuaje speciale: unul cu chipul artistei și altul inspirat de desenele fiicelor lor. Acestea erau, pentru el, dovezi vizibile ale unei legături ce părea indestructibilă.

Chiar și după separare, George Burcea susținea că nu va acoperi tatuajele, subliniind că ele reprezintă mai mult decât o simplă imagine.

„Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei. În acest tatuaj sunt eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj ca să-l șterg dacă mă despart de ea”, spunea actorul cu ani în urmă, lăsând impresia că trecutul va rămâne impregnat pentru totdeauna pe pielea lui.

Schimbarea radicală de atitudine

Timpul, însă, a adus o altă perspectivă. La cinci ani după ce cei doi și-au depus actele de divorț, iar în 2022 acesta a fost pronunțat oficial, George Burcea a decis să renunțe la simbolurile vizibile ale fostei relații. Actorul și-a acoperit tatuajele care o reprezentau pe Andreea Bălan, dar și pe cele în care apărea alături de ea, de cele două fiice și de cățelul familiei.

Vezi și:
Andreea Bălan, deranjată de un gest făcut de Viviana Sposub. Se întâmpla chiar când era într-o relaţie cu George Burcea

În timp ce Burcea închide un capitol, Andreea Bălan deschide altul

În contrast cu gestul făcut de actor, Andreea Bălan se află într-o perioadă fericită a vieții. Artista, care trăiește o poveste de dragoste alături de tenismenul Victor Cornea, pregătește intens nunta cu acesta. Cei doi s-au logodit la finalul anului 2024, iar evenimentul urmează să aibă loc în primăvara anului 2026.

Deși nu a oferit multe detalii despre marele eveniment, Andreea a precizat că nunta va fi una de amploare, cu mulți invitați. Decizia de a programa ceremonia anul viitor a venit tocmai pentru a avea suficient timp să organizeze totul așa cum își dorește.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
De ce A MURIT Ioana Popescu, devoratoarea de fotbaliști. Răsturnare de situație! ADEVĂRUL ȘOC a ieșit la iveală!
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Adevarul
Cum a slăbit un bucătar renumit 40 de kilograme fără diete și a devenit maratonist: „Mănânc orice, și cu pâine”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Ioana Popescu şi-a prevestit moartea? Mesajul transmis de jurnalistă iubitului său: „Nu o să ştie nimeni. Aşa a fost”
Ioana Popescu şi-a prevestit moartea? Mesajul transmis de jurnalistă iubitului său: „Nu o să ştie nimeni. Aşa a fost”
Monden
acum 2 ore
Cauza morţii Ioanei Popescu, dezvăluită. Mesajul transmis de Mara Bănică, după aflarea veştii triste: „Viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem”
Cauza morţii Ioanei Popescu, dezvăluită. Mesajul transmis de Mara Bănică, după aflarea veştii triste: „Viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem”
Monden
acum 4 ore
Ultimele imagini cu Ioana Popescu arată cât de mult suferea. Jurnalista s-a filmat în tren, cu puțin timp înainte de a se stinge
Ultimele imagini cu Ioana Popescu arată cât de mult suferea. Jurnalista s-a filmat în tren, cu puțin timp înainte de a se stinge
Monden
acum 5 ore
De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit
De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit
Monden
acum 6 ore
Parteneri
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi24
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro