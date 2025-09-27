George Burcea vrea să uite complet de Andreea Bălan. Gestul pe care l-a făcut de curând actorul pentru a şterge orice amintire legată de artistă

Trecutul nu poate fi rescris, dar uneori poate fi estompat. După un mariaj intens mediatizat și un divorț care a stârnit multe reacții, George Burcea pare să fi luat, în sfârșit, decizia de a șterge simbolic amintirile legate de fosta sa soție, Andreea Bălan. Actorul, care ani la rând a declarat că nu va renunța la tatuajele dedicate artistei, a ales acum să le acopere, marcând un pas clar spre o nouă etapă a vieții sale.

Tatuajele făcute din dragoste și promisiunea nerostită

Pe vremea când formau încă un cuplu, George Burcea și Andreea Bălan păreau de nedespărțit. În semn de iubire și devotament, actorul și-a făcut două tatuaje speciale: unul cu chipul artistei și altul inspirat de desenele fiicelor lor. Acestea erau, pentru el, dovezi vizibile ale unei legături ce părea indestructibilă.

Chiar și după separare, George Burcea susținea că nu va acoperi tatuajele, subliniind că ele reprezintă mai mult decât o simplă imagine.

„Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei. În acest tatuaj sunt eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj ca să-l șterg dacă mă despart de ea”, spunea actorul cu ani în urmă, lăsând impresia că trecutul va rămâne impregnat pentru totdeauna pe pielea lui.

Schimbarea radicală de atitudine

Timpul, însă, a adus o altă perspectivă. La cinci ani după ce cei doi și-au depus actele de divorț, iar în 2022 acesta a fost pronunțat oficial, George Burcea a decis să renunțe la simbolurile vizibile ale fostei relații. Actorul și-a acoperit tatuajele care o reprezentau pe Andreea Bălan, dar și pe cele în care apărea alături de ea, de cele două fiice și de cățelul familiei.

În timp ce Burcea închide un capitol, Andreea Bălan deschide altul

În contrast cu gestul făcut de actor, Andreea Bălan se află într-o perioadă fericită a vieții. Artista, care trăiește o poveste de dragoste alături de tenismenul Victor Cornea, pregătește intens nunta cu acesta. Cei doi s-au logodit la finalul anului 2024, iar evenimentul urmează să aibă loc în primăvara anului 2026.

Deși nu a oferit multe detalii despre marele eveniment, Andreea a precizat că nunta va fi una de amploare, cu mulți invitați. Decizia de a programa ceremonia anul viitor a venit tocmai pentru a avea suficient timp să organizeze totul așa cum își dorește.