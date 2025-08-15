Andreea Bălan şi Victor Cornea petrec o vacanţă de vis alături de fetele artistei. Au vrut să arate tuturor fotografii de revistă, dar un detaliu i-a deranjat pe fani

Sub soarele arzător al verii, vedetele își găsesc tot mai des refugiu în destinații exotice, unde luxul și relaxarea se împletesc perfect. Pentru unii, vacanța devine nu doar un prilej de odihnă, ci și o ocazie de a împărtăși cu fanii momente deosebite, surprinse în imagini atent alese. Așa s-a întâmplat și în cazul unuia dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz-ul românesc, care a ales să-și petreacă zilele de vară într-un peisaj de poveste.

Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini din vacanța de vis în Grecia

În plin sezon estival, Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să ia o pauză de la agitația cotidiană și să se bucure de câteva zile de relaxare alături de fetițele artistei. Destinația aleasă a fost Grecia, loc unde peisajele spectaculoase, soarele arzător și atmosfera mediteraneană creează cadrul perfect pentru o escapadă de vară.

Artista a împărtășit cu urmăritorii săi momente din această vacanță, publicând pe rețelele sociale imagini ce par desprinse din reviste glossy. În poze, cei patru apar la piscină, savurând diverse preparate delicioase, așezate pe un platou plutitor pe apă – un element care a atras atenția și a dat un aer luxuriant cadrelor.

Imagini de vacanță cu aer de revistă

Andreea Bălan și Victor Cornea au ales să își petreacă timpul într-o locație elegantă, unde piscina și serviciile de top completează perfect atmosfera de relaxare. Platoul plutitor, încărcat cu preparate variate și colorate, a fost vedeta unor fotografii care au atras rapid mii de aprecieri.

Alături de cei doi, fetițele artistei au fost în centrul atenției, zâmbind și bucurându-se de momentele petrecute împreună. Pentru Andreea Bălan, vacanța nu este doar o ocazie de odihnă, ci și o oportunitate de a crea amintiri prețioase alături de copii.

Reacțiile fanilor, împărțite între admirație și critici

Deși imaginile au fost apreciate de mulți dintre urmăritorii artistei, nu toți au privit cu ochi buni modul în care a ales să surprindă aceste momente. Unii fani au considerat că ideea de a lua masa în piscină nu este tocmai potrivită, mai ales când vine vorba de copii.

„Idee cam prost gândită, nu este sănătos ca fetele să mănânce în apă, să nu mai spunem de firimituri…”, a comentat unul dintre urmăritori, exprimându-și îngrijorarea pentru siguranța celor mici.

Altcineva a întrebat retoric:

„De ce ai vrea să mănânci în picioare în apă sub soarele canicular?”, sugerând că nu este cea mai confortabilă alegere.

Critici legate de opulență

Pe lângă aspectul legat de locul mesei, câțiva utilizatori au subliniat și faptul că imaginile cu platouri pline de mâncare pot fi percepute drept ostentative, mai ales în contextul nivelului de trai din România.

„Mda, e dreptul şi meritul fiecărui om să se distreze cum poate, dar să te lăfăi cu atâta mâncare în toate pozele e cam de prost gust, raportat la nivelul de trai al românilor”, a fost opinia unui alt fan.

Comentariile critice nu au umbrit însă complet atmosfera din jurul postărilor, acestea adunând numeroase aprecieri și mesaje pozitive din partea celor care au admirat cadrele elegante și starea de bine transmisă.