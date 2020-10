George Burcea a îmbolnăvit-o pe noua iubită. Cum se simte Viviana Sposub după ce s-a infectat

În cursul zilei de ieri George Burcea anunța că a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Astăzi vin noi informații care spun că și actuala iubită a actorului, Viviana Sposub ar fi fost depistată pozitiv.

Vineri vă relatam despre faptul că actorul George Burcea, a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. După cele două teste efectuate în cursul zilei de ieri, medicii s-au pronunțat asupra verdictului. Coform procedurii acesta s-a autoizolat la domiciliu și și-a anunțat cunoscuții cu care ar fi intrat în contact în aceste zile. Acesta a și dat o declarație în care a confirmat diagnosticul dat în urma testelor.

”Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptome în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid”, a declarat George Burcea potrivit Stirileprotv.ro.