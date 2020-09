George Burcea, dezvăluiri șocante despre Andreea Bălan: ”A fost prinsă cu alt bărbat”

George Burcea a făcut dezvăluiri șocante despre Andreea Bălan. Aceasta ar manipula situația astfel încât să fie mai bine văzută ca el în timpul divorțului. George Burcea a lansat acuzațiile chiar la emisiunea “Ferma. Orășeni vs. săteni”, acolo unde este concurent. Actorul spune că Andreea Bălan s-a folosit de faptul că știa că este prins într-un proiect important și nu are acces la telefon “ca să poată câștiga o luptă” din războiul pentru custodia totală a fetițelor.

George Burcea, dezvăluiri fără perdea despre Andreea Bălan. ”A fost prinsă cu alt bărbat”

George Burcea este convins că Andreea Bălan s-a plâns public că nu-l poate contacta pentru ca atenția oamenilor să fie distrasă de la povestea de dragoste în care este implicată cu Tiberiu Argint, deși, oficial, artista este încă o femeie căsătorită.

George Burcea nu i-a spus Andreei Bălan că va participa la emisiunea Ferma 2020. “Fosta soție nu știe că sunt aici, i-am spus că plec la niște filmări în Bulgaria pentru o lună, o lună jumăte, cel puțin. Nu prea i-a convenit, pentru că avea și ea filmări.

George Burcea nu are încredere în Andreea Bălan

A rămas destul de șocată sau supărată, probabil. N-am putut să-i spun, pentru că, fiind la un alt trust, mă gândeam… Nu mă gândeam, nu am avut încredere în ea, sincer să spun! N-am avut încredere în ea și n-am vrut să spun acest lucru. (…) și mai știa că nu am acces la telefon deloc”, a declarat actorul în cadrul concursului “Ferma. Orășeni vs. săteni”.

George Burcea a reacționat după ce Andreea Bălan s-a plâns că nu a dat de el pentru a face o procură cu ajutorul căreia să poată pleca din țară cu fetițele. “Nu ne complicăm cu absolut nimic! Nu îmi doresc să mă complic, pentru că eu, ca un tată responsabil și fost soț responsabil ce sunt, am anunțat-o cu cel puțin o lună înainte. Când am anunțat avocații, am anunțat-o și pe ea, și pe mama soacră, și pe bonă, și pe cealaltă bonă. Și pe toată lumea am anunțat că eu voi pleca. Doar că știi care este chestia? Cred că am și scris lucrul ăsta. Sper să-l am scris, pentru că altfel… ea își dorește cu disperare să-mi ia custodie totală. Și atunci, acest scandal din acest ziar este tocmai datorită faptului că ea își dorește cu disperare, și atunci: va fi încă o probă la dosar. Vedeți? Eu am încercat și nu pot. D-asta am nevoie de custodie totală! Pentru că el nu răspunde”, a spus George Burcea.

George Burcea, mesaj ironic către Andreea Bălan

Nu în ultimul rînd, George Burcea i-a transmis un mesaj ironic Andreei Bălan de la Ferma. “Cred foarte mult că i-a fost teamă ca oamenii care mă vor vedea la «Fermă» să nu-și schimbe părerea despre mine. Părerea pe care ei și-au format-o din cauza articolelor pe care ea le-a dat mereu în presă și la TV. Ea, orice lucru care se întâmplă în viața mea sau în viața ei sau în exterior, îl vede ca pe un huc de presă. Găsește hucuri de presă. Iar acest lucru a fost un huc de presă. Din punctul meu de vedere, acest lucru a fost un huc de presă ca ea să iasă din rahatul în care se băgase cu o anumită presă – o prinsese pe ea la Vama Veche cu noul ei iubit. Lucru pe care ea nu ar fi vrut să-l vadă nimeni, pentru că știu foarte bine acest lucru, înțelegi? Că știu foarte bine ce s-a întâmplat în casă, acolo.

Și atunci, dacă lumea, la început era cu ea, după-aia, lumea a văzut-o cu acel bărbat și lumea a început s-o critice și să zică: «Hai, mă, dar încă sunteți căsătoriți, relația, altă relație?» După care a zis: «Perfect! A plecat! Gata, asta fac! Știu. Îl bag înapoi în rahat! Știu ce fac! Fii atent: eu îi zic că îmi vreau fetele, disperată să plec și el nu-mi răspunde. Gata, ăsta e huc-ul, îmi iau oamenii înapoi». Te rog, ia-ți oamenii toți înapoi. Ia-i! Ia-i! Te rog frumos, ia-i! Îți dau și eu câțiva, dacă… Mai am și eu câțiva, ia-i pe toți”, a mai declarat fostul partener al Andreei Bălan în cadrul emisiunii “Ferma. Orășeni vs. săteni”.