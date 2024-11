Cum s-a îmbrăcat Melania Trump în ziua alegerilor din SUA. Ținuta ei a fost una neobișnuită pentru stilul ei

Votanții americani au privit uimiți la modul cum s-a îmbrăcat Melania Trump în ziua alegerilor din SUA. Soția candidatului Donald Trump a furat toate privirile.

Cum s-a îmbrăcat Melania Trump în ziua alegerilor din SUA

Peste 240 de milioane americanii cu drept de vot sunt așteptați astăzi la urne pentru a-șli alege viitorul președinte. Bătălia se dă între republicanul Donald Trump și democrata Kamala Harris. Potrivit ultimelor informații, se pare că cei doi candidați sunt la egalitate.

Donald Trump a votat și el, alături de partenera sa de viață, Melania Trump. Vorbind cu presa după ce și-a exprimat votul, fostul președinte Donald Trump a declarat că este „foarte încrezător” că va câștiga alegerile și că rezultatul „nici măcar nu va fi strâns”, exprimându-și în același timp frustrarea că ar putea dura ceva timp până la afișarea rezultatelor. Citește și Melania Trump afirmă că „hărțuirea” fiului său Barron a provocat „daune ireparabile” după zvonurile legate de autism

”Am avut o campanie excelentă”

„Mă simt foarte încrezător. Am auzit că ne descurcăm foarte bine peste tot. Am avut o campanie excelentă. Cred că poate e cea mai bună dintre cele trei. Am fost grozavi în prima. Am făcut mult mai bine în a doua, dar s-a întâmplat ceva. Aş spune că asta e cea mai bună campanie pe care am avut-o”, a spus Donald Trump.

Melania Trump a atras și ea interesul presei. Dacă până acum, partenera de viață a lui Donald Trump a ales mai mereu pentru ieșirile în public haine colorate, mulate, care îi puneau în evidență trupul tras ca prin inel, de data aceasta situația a stat altfel. Melania a ales să poarte în ziua votului o rochie mult mai conservantă, de culoare neagră, vaporoasă. Citește și Melania Trump, singura Prima Doamnă din istorie care a pozat fără haine. Cât de bine arăta soția lui Donald Trump la începutul anilor 2000

Cum se menține concentrată Melania Trump

Într-o nouă carte care se află în fruntea listelor cu bestselleruri, Melania Trump împărtășește cititorilor cum rămâne ea calmă, echilibrată și concentrată pe ceea ce contează cel mai mult.

”Circumstanțele vieții te modelează în multe feluri, adesea în afara controlului tău – nașterea ta, influențele parentale și lumea în care crești. Valoarea îngrijirii de sine rămâne un principiu călăuzitor în viața mea. Este esențial să fii încrezător în propria identitate și valori. Îmi îmbrățișez individualitatea și merg cu încredere pe propriul meu drum”, spune ea.