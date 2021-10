George Burcea, declarații despre relația cu Viviana Sposub. ”Noi de un an trăim momente dificile”

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu încă de când s-au îndrăgostit la Ferma. Cei doi nu au putut să nu se apropie unul de celălalt în emisiunea de televiziune, iar relația lor a înflorit în momentul în care s-au întors acasă.

George Burcea a făcut dezvăluiri despre iubita lui, Viviana Sposub. Acesta a susținut că pandemia l-a făcut să se apropie mai mult de vedetă, mai ales pentru că ei locuiesc împreună încă de anul trecut, devenind un cuplu solid.

„A fost un an superb și din cauza pandemiei. Faptul că a fost pandemie, am avut COVID și am locuit împreună, ne-a legat.

Am stat de anul trecut împreună până acum. Suntem unul pentru celălalt în fiecare proiect, asta ne-a unit foarte mult.”, a spus George Burcea pentru WOWbiz.