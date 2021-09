Ce a făcut Viviana Sposub pentru George Burcea. Nimeni nu s-ar fi așteptat să îl ajute atât de mult

La un an de relație, George Burcea și Viviana Sposub sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Actorul trece prin cea mai bună perioadă a sa din punct de vedere profesional, acolo unde le-a pregătit fanilor săi numeroase surprize, și spune că nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul iubitei sale.

Recent, Viviana Sposub a intrat în competiția Bravo, ai stil! Celebrities, acolo unde este susținută de partenerul ei George Burcea. La rândul ei, frumoasa șatenă face tot posibilul pentru a fi alături de bărbatul care i-a devenit suflet pereche încă de pe vremea când s-au cunoscut la emisiunea Ferma de la PRO TV.

„Viviana este superbă și mereu a fost. Ea e sprijinul meu 24 din 24, 7 zile din 7. Tot ce am realizat în ultimul an a fost datorită ei și a susținerii de care a dat dovadă. N-am întâlnit în 33 de ani un suflet atât de cald și iubitor.

George Burcea este extrem de ocupat cu lansarea cărții la care lucrează de mai bine de un an de zile. De asemenea, actorul mai are două volume de poezii scoase. Asta nu este tot! Recent, fostul soț al Andreei Bălan a primit o ofertă de a juca într-un film de Hollywood.

Pelicula se numește „Wednesday” și este o continuare a filmului „Familia Addams”. Românul a primit rolul majordomului Lurch, iar lungmetrajul regizat de marele Tim Burton se va filma integral în România. Din distribuție mai face parte celebra actriță Catherine Zeta-Jones.

„Hollywood-ul a venit el la mine, pentru că l-am chemat de când mă știu. Și mereu am avut încredere că atâta timp cât muncesc, va veni și ziua aceea. Asta în ciuda faptului că de multe ori chiar oamenii de lângă tine te calcă în picioare și îți taie aripile.

Bine, nu ai cum să faci un om să creadă în tine și în visele tale mari… mult prea mari pentru el, chiar de neatins, dacă el nu crede în propria-i persoană. Oferta am primit-o acum două luni.

Am dat două probe. Una a fost cea de casting, iar a două direct cu Tim (n.r. – regizorul Tim Burton). A fost o întâlnire superbă. Emoții am cu carul, iar asta e bine, căci mereu am reușit cumva că emoțiile să fie constructive și nu distructive.”, a completat actorul pentru sursa citată.