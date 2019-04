Game of Thrones: Emilia Clarke, actrița care a suferit două anevrisme, le vorbește fanilor despre suferința îndurată

Emilia Clarke, una dintre starurile Game of Thrones, a dezvăluit recent că a suferit două anevrisme în perioada 2011-2013. Actrița a fost supusă și unei intervenții chirurgicale pe creier, dar a ținut departe de presă și public informațiile îngrijorătoare despre starea sa de sănătate.

Primul anevrism l-a suferit între primul și al doilea sezon al Game of Thrones, mărturisește Emilia Clarke pentru The New Yorker. Se pregătea într-o sală de gimnastică pentru rolul solicitant.

„Pentru a ameliora stresul, am lucrat cu un antrenor. Eram un actor de televiziune acum, la urma urmei, și asta fac actorii de televiziune. Ne descurcăm. În dimineața zilei de 11 februarie 2011, eram îmbrăcată în sala de gimnastică din Crouch End, în nordul Londrei, când am început să mă simt rău. Eram atât de obosită încât nu puteam să îmi pun pantofii. Când am început antrenamentul, la primele exerciții trebuia să mă forțez”. Emilia Clarke pentru The New Yorker

Actrița își amintește că a simțit o durere puternică și că a urmat o perioadă de coșmar. RMN-ul a arătat că suferise un anevrism care îi punea viața în pericol.

„Diagnosticul a fost rapid și amenințător: o hemoragie subarahnoidă (SAH), un tip de accident vascular cerebral care amenință viața, cauzată de sângerare în spațiul din jurul creierului. Am avut un anevrism, o ruptură arterială.” Emilia Clarke pentru The New Yorker

Ulterior, a fost supusă unei intervenții chirurgicale minim-invazive. Pacientul care superviețuiește unei asemenea accident are nevoie de tratament urgent pentru a sigila anevrismul. Există un risc foarte mare ca o nouă sângerare să se producă și aceasta este adesea fatală.

Recuperarea a fost dificilă iar Emilia Clarke a petrecut o lună în spital.

„În cele mai grele momente, voiam să fiu deconectată. Le-am cerut asistenților să mă lase să mor.” Emilia Clarke pentru The New Yorker

Game of Thrones: Emilia Clarke, a doua operație, tot pentru anevrism

Emilia Clarke a fost operată pentru a doua oară în 2013, în timp ce se afla în New York, tot pentru un anevrism. Operația, prin artera femurală, nu a reușit iar doctorii au intervenit pe creier.

„A trebuit să petrec iar o lună în spital, iar uneori îmi pierdeam speranța. (…) Eram convinsă de faptul că nu voi supraviețui. Nu doar atât, dar eram sigură că lumea va afla de boala mea. (…). La șase săptămâni de la operație am fost întrebată dacă este adevărat și am negat.” Emilia Clarke

După îndelungi perioade de refacere și afectată de complicațiile care apar în urma unei asemenea afecțiuni, Emilia Clarke și-a anunțat admiratorii că acum se simte bine.