Galerie foto. Imagini de poveste cu Simona Halep! A sărit în râul Vltava după titlul câștigat la Praga

Simona Halep a avut parte de o săptămână de neuitat la Praga. A câștigat titlul la primul turneu de după pauza provocată de pandemia de coronavirus și a celebrat cu stil. După 6-2, 7-5 cu Elise Mertens, Simona Halep și-a respectat o promisiune pe care a făcut-o jurnaliștilor în timpul unei conferințe de presă de sâmbătă. A spus că va sări în râul Vltava dacă va câștiga turneul, așa că astăzi s-a prezentat pentru o tură de scăldat. Au însoțit-o oamenii din staff, antrenorul Artemon Apostu Efremov și preparatorul fizic Cosmin Diaconeasa.

Simona Halep, baie în Vltava alături de Apostu Efremov și Cosmin Diaconeasa

Simona Halep a ales o zonă mai puțin turistică, de lângă complexul în care s-a și disputat turneul. Complex care aparține de fostul club al lui Nicolae Stanciu, Sparta Praga. Iar Simona nu a stat pe gânduri și s-a aruncat imediat în apele celui mai mare râu din Cehia. Spre deliciul jurnaliștilor prezenți, dar și al milioanelor de fani care au văzut pozele pe rețelele de socializare.

Simona Halep a fost felicitată pentru curajul de care a dat dovadă, iar fanii au sperat că ea își va păstra curajul. Luni trebuie să anunțe dacă va participa la US Open 2020, turneu care se va disputa în perioada 31 august – 13 septembrie. Simona s-a înscris pentru competiția de la New York, dar a recunoscut că ar fi tentată să spună pas în acest an. Din cauza problemelor și restricțiilor legate de pandemia de coronavirus în SUA.

O asemenea alegere ar fi, totuși, una deja surprinzătoare dacă ținem cont de premiile uriașe care se acordă la competiția din SUA. Chiar dacă sunt sume mai mici decât în 2019, rămân unele absolut colosale. Mai ales pentru ce se întâmplă în această perioadă, cu atâtea competiții anulate. 3 milioane de dolari vor încasa câștigătorii din proba de simplu de la New York. Pentru victoria de la Praga, Simona Halep a încasat 25.000 de dolari.