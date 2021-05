Gafa colosală a Gabrielei Prisăcariu în ziua nunții. Ce a făcut public despre Dani Oțil

Ziua în care Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au spus ”DA” în fața ofițerului stării civile a dezvăluit și un secret despre celebrul prezentator, și anume, numele său complet.

Acest lucru s-a aflat întrucât soția lui Dani Oțil a publicat pe Instagram prima poză cu certificatul de căsătorie, lăsând să se vadă al doilea prenume al soțului ei.

Prin urmare, s-a aflat, odată cu fotografia, că numele complet al lui Dani Oțil este Dani-Zeno Oțil. Astfel, conform etimologilor, Zeno ar fi un derivat de la numele grecesc ”Zenon”, ce provine de la Zeus, semnificând ”Darul lui Zeus”. Alții mai sunt de părere că înseamnă ”zeitate” sau ”primitor”.

De asemenea, în imaginea Gabrielei Prisăcariu se poate vedea și verigheta. Amintim că aceasta este însărcinată în ultimul trimestru de sarcină. Vedeta îi va dărui un băiat lui Dani Oțil și a spus sexul copilului în vremea când se aflau în vacanță în Dubai.

În plus, la un moment dat, la petrecerea de după cununia civilă a lor, pe ecranul televizorului situat printre mesele invitaților, a rulat și filmarea cu cererea în căsătorie a Gabrielei Prisăcariu. Cererea în căsătorie s-a petrecut la începutul anului 2020, când cei doi se aflau într-o destinație exotică.

Despre ziua nunții a vorbit și matinalul azi, la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.