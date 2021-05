Ce nu a făcut Răzvan Simion la nunta lui Dani Oțil. Și-a dezvăluit azi marele regret: ”E pentru prima oară”

Răzvan Simion, prietenul de-o viață a lui Dani Oțil, nu a putut lipsi, evident, de la marele eveniment din viața colegului său, și anume, nunta cu aleasa inimii lui, Gabriela Prisăcariu.

Răzvan Simion a mărturisit că a dansat mult, încât încălțămintea i-a dat dureri… de picior, la propriu, însă, de data aceasta, el nu a mai procedat ca la nunțile la care a mai participat, și anume, nu a mai dansat cu mireasa, având în vedere că, în situația de față, mireasa e gravidă în luna a șasea.

În schimb, Ramona Olaru, de altfel, o apariție răvășitoare la marele eveniment, a dansat cu toată lumea, fiind considerată vedeta serii. Astfel, Ramona Olaru a fost una dintre cele mai frumoase apariții la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu. Aceasta a purtat o rochie vaporoasă nude, punându-și în valoare tenul bronzat și formele perfecte. Ramona Olaru s-a arătat profund mișcată de fericirea colegului ei, filmându-i pe proaspeții însurăței toată seara.

”E pentru prima data cand nu am dansat mireasa. Am fost mai temator. Dar o data ma dezlantui, iese din mine un Mihai Petre. S-a evidentiat Ramona in chip de megadansatoare”, a spus și Răzvan Simion.

Despre fericitul eveniment din viața sa, a amintit azi și Dani Oțil, la începtul emisiunii.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.

”Ne-am distrat, ne-am refacut ieri”, a spus Ramona Olaru.

”A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă”, a completat și Răzvan Simion. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a mai zis colegul lui Dani Oțil.

”Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a conchis Dani Oțil.