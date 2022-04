Gabriela Ruse s-a retras din echipa României de Fed Cup. În absența Simonei Halep și a Soranei Cîrstea, Ruse era racheta numărul 1 a tricolorelor în partida contra Poloniei, ce va avea loc pe 15 și 16 aprilie, la Radom. Dar jucătoarea de pe locul 56 mondial a anunțat că nu poate evolua în importantul meci de baraj pentru calificarea în Turneul Final al competiției. Iar motivele invocate de Gabriela Ruse sunt de-a dreptul îngrijorătoare.

Gabriela Ruse s-a retras din echipa României de Fed Cup. În 15 și 16 aprilie, tricolorele vor înfrunta Polonia pe „Radom Sports Center“, pe hard, miza fiind accederea printre cele mai bune 12 echipe ale lumii. În condițiile absenței Simonei Halep, accidentată și a Soranei Cîrstea, retrasă din echipă, Gabriela Ruse era tenismena cea mai bine cotată din lotul pregătit de noul căpitan-nejucător, Horia Tecău.

Gabriela Ruse, actual număr 56 mondial, a fost eliminată în primul tur la Charleston, singurul turneul ce are loc pe zgură verde. Ea fusese învinsă și în competițiile de la Indian Wells și Miami, tot în primele tururi, iar la Dubai pierduse în fața Simonei Halep după ce trecuse de calificări.

Gabriela Ruse a dezvăluit, într-o postare pe Instagram, că nu poate participa la partida din Fed Cup, actuala Billie Jean King Cup, contra Poloniei. Iar motivele de sănătate invocate de jucătoarea din București sunt îngrijorătoare, ele fiind legate de Covid-19. Româncei i-a fost detectată o inflamație a inimii, după ce a trecut prin boala provocată de coronavirus.

„M-am chinuit cu pneumonia după ce am avut COVID-19 întreaga lună februarie și chiar am jucat la Dubai pe antibiotice. Nu am dorit să renunţ şi am făcut tot ce am putut pentru a juca în Statele Unite. Am avut un început mai lent şi am simţit efectele unei boli îndelungate.

M-am simţit mai bine la Miami, dar am avut dificultăţi de a juca mai mult de două ghemuri la rând. Totuşi, la Charleston s-am simţit lentă, stoarsă de energie şi m-am chinuit când jocul s-a prelungit.

Investigaţiile efectuate au arătat o inflamaţie a inimii. Corpul meu are nevoie de odihnă şi de o revenire treptată la efort. Am fost nevoită să iau dificila decizie de a mă retrage din Billie Jean Cup şi nu voi mai juca în următoarele săptămâni”, a explicat Gabriela Ruse pe pagina sa de Instagram.