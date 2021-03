Gabriela Prisăcariu, declarație surpriză despre sarcină: ”Anul acesta vom fi patru”

Surpriză mare în showbizul autohton. Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oțil, este însărcinată în patru luni cu primul copil al cuplului. Ce a declarat frumosul fotomodel despre sarcină. Fanii au fost în extaz când au auzit.

Vestea că Dani Oțil va deveni tată pentru prima dată a luat cu asalt lumea mondenă din România. Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani și logodnica lui au postat, amândoi, aceeași fotografie emoționantă cu topmodelul ținând mâna pe burtica de gravidă, în timp ce iubitul ei ținea, amuzat, pisica lor în brațe.

Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…

Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre…

Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule…

Pt toți…

hai ca am glumit…nu pt voi… Ci pentru noi…o sa avem un copil

Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede”, a scris Dani Oțil pe contul său de pe celebra rețea de socializare.