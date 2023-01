Gabriela Oţil, senzuală pe internet. Vedeta s-a filmat la duş, iar admiratorii au reacţionat imediat. Foto

Gabriela Oțil a făcut furori în mediul online cu cele mai recente apariții. Superba blondă se bucură de o vacanță fabuloasă alături de soțul său, prezentatorul matinalului de la Antena 1, cei doi alegând ca destinație Maldive. Vedeta s-a filmat într-o ipostază incendiară, iar reacțiile admiratorilor nu au întârziat să apară.

Mamă, soție și una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. După ce l-a adus pe lume pe micuțul Tiago, Gabriela Oțil a reușit ceea ce pare imposibil pentru foarte multe femei: să își recapete silueta într-un timp destul de scurt. Fotomodelul este într-o formă de milioane, având un trup parcă sculptat.

Soția lui Dani Oțil nu se ferește de aparițiile provocatoare, etalându-și cu mândrie formele în mediul online, așa cum se poate observa ușor în imaginile din galeria foto de mai sus. Cei doi au decis să petreacă ultimele zile ale anului 2022 și începutul lui 2023 într-o vacanță de vis, alegând ca destinație Maldive. Gabriela Oțil nu a uitat de admiratorii care îi urmăresc activitatea în mediul online, așa că postează destul de des imagini pe o platformă de social media.

Cum era de așteptat, multe dintre fotografiile ce au apărut online o arată relaxându-se pe plajă, în costum de baie.

Cu toate că arată senzațional, Gabriela Oțil a atras nu doar complimente, ci și o serie de critici de la oameni, unii reprosându-i că este prea slabă, alții, că este prea provocatoare, ipostază pe care ei o consideră nepotrivită pentru o femeie care este mamă.

„Vai mama voastră. Ați uitat ca aveți copil. Săracu copil”, „Anorexia se apropie”, „Scuze….dar in Romania se exagereaza cu slabitul asta….esti prea slaba….”, „Esti o dulcica, Gabița… dar 2-3kg in plus n. ar strica…”, „Nu este vb de cum.arati este vb ca tu in general nu ai altceva de aratat decat corpul….trist ca te mandresti doar cu atat!”, sunt doar câteva dintre comentariile scrise de cei care au simțit nevoia să îi spună cum ar trebui să arate sau să se afișeze.