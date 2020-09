Gabriela Firea nu, Florentin Pandele da. Ce s-a întâmplat la alegerile pentru Primăria Voluntari

Alegerile locale din 2020 au fost clar o surpriză pentru toată lumea, mai ales pentru pierzători. Dar oare acestea să iște ceartă în familie? Bucureștenii au decis ca Gabi să plece acasă cu coada între picioare, iar Pandele să iasă învingător la Primăria Voluntari.

Bucureștenii au băgat râcă în casă Firea-Pandele! Florentin Pandele a râvnit la un statut mai mic, dar pe care a și pus mâna. Soția a visat la clasă înaltă și a pierdut în cele din urmă. În timp ce acesta a câștigat detașat Primăria Voluntari, Firea a fost trimisă acasă pentru cel puțin viitorii patru ani. Duminică, 27 septembrie, românii au putut să-și realeagă opțiunile pentru cei care vor fi la cârma orașului lor. Zarva cea mai mare e clar că a fost la București, unde atacurile la scenă deschisă, injuriile și contrele dintre câțiva candidați au fost la ele acasă. Precum se așteptau un număr destul de mare din alegători, Nicușor Dan a ieșit triumfător în curs pentru Primăria Municipiului București.

Criticile aduse fostei jurnaliste în mediul online din dreptul poporului indicau faptul că românii abia așteaptă momentul alegerilor pentru a-și exercita votul împotriva ei. Fostul primar al PMB își reface calculele și își revizuiește greșelile în timp ce soțul sărbătorește de zor totalul de 71% din voturi primite, în condițiile unei prezențe de 42.68%, arată datele provizorii centralizate de BEC. Astfel, Florentin Pandele a câștigat detașat ieri alegerile cu 10.798 de voturi. Pe locul al doilea s-a poziționat candidatul USR Bogdan Rolea, cu 18% din voturi.

”USR PLUS este cea mai mare nenorocire a României în ultimii 30 de ani. Acesti oameni vor distruge România, plus Ludovic Orban. Gabi Firea a luptat singura împotriva tuturor. Am rugat-o pe Gabi sa ma lase sa il sun pe Ludovic. Eu il cunosc pe Ludovic destul de bine. Vor spune ca faci scandal, nu e bine, nu, nu! Îmi pare rau ca am ascultat-o pe Gabi pentru ca dacă eu ieșeam si spuneam ce stiu despre Orban il duceam 3-4 procente în jos. L-am sunat și i-am spus: ai adunat toate laturile lumii! Cate aranjamente, care obligatii are de facut Nicușor Dan. Rog instituțiile statului sa verifice tot ce au făcut Ludovic Orban și Plicușor Ban”

Florentin Pandele (Sursa: România TV)