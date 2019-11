Gabriela Firea explică de ce a plâns la CEx, din cauza lui Marian Oprișan: ”Se simte jignit!”

Gabriela Firea a fost la sediul PSD în seara în care Viorica Dăncilă și-a dat demisia din funcția de președinte de partid. Între primarul general al Capitalei și Marian Oprișan a avut loc o discuție mai aprinsă, iar liderul de Vrancea ar fi făcut-o „securistă”, moment în care Firea a început să plângă.

Gabriela Firea explică de ce a plâns la CEx

Viorica Dăncilă nu mai este președintele PSD, în urma înfrângerii rușinoase de la alegerile prezidențiale. În seara în care Dăncilă și-a dat demisia, Gabriela Firea a mers la sediul partidului, unde s-au aflat toți liderii social-democrați.

„Având în vedere că a fost un vot în unanimitate, nu poate fi comentat, a fost o singură abţinere. Cum să fie lovitură de partid cu vot în unanimitate, o singură excepţie, abţinerea domnului Buzatu. Dacă era, aşa, un scor strâns, da, probabil că se putea considera”, a declarat primarul general al Capitalei.

La un moment dat, Gabriela Firea a avut o discuție mai aprinsă cu Marian Oprișan, iar liderul de Vrancea ar fi numit-o „securistă”. Lovită în orgoliu, Firea a început să plângă, de față cu ceilalți colegi din PSD. Ulterior, ea a declarat că a fost vorba doar despre o discuție în legătură cu problemele partidului și a recunoscut că a plâns.

„Nu, nu, nu, sub nicio formă, a fost o discuţie legată de faptul că eu am reiterat şi adus aminte colegilor mei că am stabilit nişte principii, că nu ne mai întâlnim în afara CEx-ului şi am explicat că eu de aceea nu am fost la acea întâlnire, cum s-a spus de către dumneavoastră ‘CEx paralel’, şi dumnealui a spus că se simte jignit că eu explic de ce nu am fost şi că trebuia să fiu.

Aşa sunt eu, mai sensibilă. Ce contează acum? A fost, repet, o discuţie, nici nu mai are rost să intru în detalii”, a declarat Gabriela Firea.