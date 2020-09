Gabriela Firea, declarații halucinante după pozele din prima zi de școală. Pe cine dă vina, de fapt

Se știe că anul acesta școala a început puțin diferit din cauza pandemiei de coronavirus. Întrucât instituțiile de învățământ au fost dezinfectate înainte ca elevii să se prezinte la primele ore, părinții au fost lăsați la poartă.

Gabriela Firea, declarații halucinante după pozele din prima zi de școală

Însă recent, Gabriela Firea și soțul ei au postat o imagine alături de copiii lor în sala de curs, fapt care a stârnit mai multe reacții negative din partea multor oameni, iar Primarul Capitalei a ținut să revină cu explicații.

Gabriela Firea și Florin Pandele par să fi fost singurii părinți care și-au putut însoți copiii în sala de curs. Iar în ciuda regulilor stabilite în legătură cu noul coronavirus, cei doi părinți au intrat în clasă alături de copiii lor și s-au fotografiat și fără a purta masca de protecție. Imaginea postată de primarul Capitalei pe rețelele de socialiare au stârnit și reacții acide din partea oamenilor, care au fost nevoiți să își urmărească copiii cu privirea intrând în școală.

După cele întâmplate însă, primarul General al Capitalei a și explicat situația, menționând că a respectat toate regulile, iar masca de protecție și-a dat-o jos doar pentru câteva secunde. Aceasta a mai lansat, de asemenea, și un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, candidatul la Primăria Capitalei în acest an.

”Să vină Poliția”

„Să vină Poliţia, să ne ancheteze! Dar să vină repede! Că văd că la faza asta a ajuns campania în Bucureşti! Tăcere mormântală pentru dovada certă că deputatul Dan Nicuşor a făcut trafic de influenţă pentru un interlop, în mod repetat, care şi-a construit ilegal restaurant cu casă în el, într-un parc.

Totul despre mine şi sotul meu, care am făcut în câteva secunde o poză într-o clasă, cu o zi înainte de începerea şcolii. Detalii, mai jos.

Nicuşor Dan a şi recunoscut că s-a întâlnit personal cu Mitrache zis Câine şi soţia sa, şi că îl susţine făţiş să rămână în clădirea imensă construită ilegal pe spaţiu verde! Cu siguranţă contra cost!

Aşa cum ne-a obişnuit să apară în declaraţia lui de avere „donaţii” din partea unor oameni de afaceri din imobiliare. Dar nu, nu este de interes pentru nicio instituţie şi nici pentru presa plătită gras de guvern şi PNL! Eu sunt de maxim interes! Acţiune cu celeritate! Şi comunicare rapidă!”, a notat Gabriela Firea pe pagina de socializare.

Cu toate că imaginea a fost postată recent pe rețelele de socializare, Gabriela Firea spune că în data de 14 septembrie nu a fost prezentă în clasele de curs. Ea a mărturisit că totul a fost dezinfectat, iar imaginile au fost făcute cu o seară înainte. Însă chiar și așa, unii sunt sceptici cu privire la fotografia postată.

„Au intrat şi copiii cu noi. Am făcut o fotografie în 10 secunde. Am postat a doua zi dimineaţă o încurajare şi un mesaj pentru copii, profesori şi părinţi, având ca ilustraţie fotografiile făcute seara. Totul a fost dezinfectat.

Luni, 14 septembrie, nu am intrat în clase! Copiii aveau luni o programare la doctor şi am fost foarte dimineaţă, înainte de a veni ceilalţi copii şi părinţi, doar pentru manuale. Nu am mai intrat în clase!

Am şi explicat situaţia ieri, cui m-a întrebat. Dar s-a înţeles ce s-a vrut… nu adevărul! Eu zic să vină mai repede Poliţia, să ne reţină! Să-i ia la întrebări şi pe copii! Dar urgent!

N-aveţi treabă cu Nicuşor! Ascuns fiind în debutul pandemiei, făcea trafic de influenţă prin tele-muncă!

Punea presiune pe funcţionari din primărie, pentru prietenul lui, interlopul Mitrache zis Câine, cunoscut ca proxenet şi dealer de droguri. Şi constructor ilegal de casă şi restaurant în parc! Un fleac!

O nimica toată! Hai cu poza! Tare, tare! Hai şi cu arestare!”, a mai precizat primarul Capitalei.