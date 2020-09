Gabriela Firea, reacție explozivă după ce a fost acuzată că și-a bătut joc de părinții din România: „Să vină Poliţia, să ne ancheteze! Dar să vină repede!”

Începutul noului an școlar a fost unul extrem de tensionat pentru toată lumea, dat fiind faptul că lucrurile au stat diferit față de restul anilor. Astfel că, la deschiderea școlilor părinții nu au avut voie să își însoțească copii în clase sau în curtea școlii, ei fiind lăsați la poartă. O poză postată de Gabriela Firea pe Facebook a încins, însă, spiritele.

Gabriela Firea, împreună cu soțul și copiii într-o sală de curs

În contextul pandemiei de COVID-19, regulile stabilite de Ministerul Sănătății interzic pătrunderea altor persoane, în afara de elevi și personalul didactic în școli. Această decizie a adus nemulțumiri în rândul a milioane de părinți care nu au putut fi alături de copiii lor într-un moment atât de important pentru aceștia.

În urma unei poze publicate pe Facebook de către Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, mulți internauți s-au revoltat și au cerut să se facă dreptate.

În fotografie, Gabriela Firea și Florentin Pandele se aflau împreună cu cei doi băieți ai lor într-o clasă de curs, fără a purta niciunul mască de protecție. Dat fiind faptul că regulile nu sunt respectate de toată lumea, mulți cetățeni au transmis mesaje negative la postarea edilului, acuzând-o pe și pe soț de zădărnicirea combaterii bolilor.

Gabriela Firea, reacție explozivă după acuzațiile primite

Edilul Capitalei, vizibil enervate de valul de nemulțumiri ale cetățenilor, vine cu explicații menite să lămurească întreaga neînțelegere. Tototdată, aceasta face acuzații grave la adresa contracandidatului spu, Nicușor Dan.

„Să vină Poliţia, să ne ancheteze! Dar să vină repede! Că văd că la faza asta a ajuns campania în Bucureşti! Tăcere mormântală pentru dovada certă că deputatul Dan Nicuşor a făcut trafic de influenţă pentru un interlop, în mod repetat, care şi-a construit ilegal restaurant cu casă în el, într-un parc. Totul despre mine şi sotul meu, care am făcut în câteva secunde o poză într-o clasă, cu o zi înainte de începerea şcolii. Detalii, mai jos. Nicuşor Dan a şi recunoscut că s-a întâlnit personal cu Mitrache zis Câine şi soţia sa, şi că îl susţine făţiş să rămână în clădirea imensă construită ilegal pe spaţiu verde! Cu siguranţă contra cost! Aşa cum ne-a obişnuit să apară în declaraţia lui de avere „donaţii” din partea unor oameni de afaceri din imobiliare. Dar nu, nu este de interes pentru nicio instituţie şi nici pentru presa plătită gras de guvern şi PNL! Eu sunt de maxim interes! Acţiune cu celeritate! Şi comunicare rapidă! Factual: în seara de 13 septembrie, înainte de începerea şcolilor, am mers cu soţul meu să verificăm pregătirile sanitare pentru luni dimineaţa, fiecare în şcolile din oraşul în care este primar. La ora 19.30 ne-am oprit la o şcoală pentru a intra în direct la România Tv. Avem şi martori: echipa RTV, angajaţi ai şcolii, paznici”, și-a început mesajul pe contul său de Facebook.

„Luni, 14 septembrie, nu am mai intrat în clase!”

Au intrat şi copiii cu noi. Am făcut o fotografie în 10 secunde. Am postat a doua zi dimineaţă o încurajare şi un mesaj pentru copii, profesori şi părinţi, având ca ilustraţie fotografiile făcute seara. Totul a fost dezinfectat.

Luni, 14 septembrie, nu am intrat în clase! Copiii aveau luni o programare la doctor şi am fost foarte dimineaţă, înainte de a veni ceilalţi copii şi părinţi, doar pentru manuale. Nu am mai intrat în clase!

Am şi explicat situaţia ieri, cui m-a întrebat. Dar s-a înţeles ce s-a vrut… nu adevărul! Eu zic să vină mai repede Poliţia, să ne reţină! Să-i ia la întrebări şi pe copii! Dar urgent!

N-aveţi treabă cu Nicuşor! Ascuns fiind în debutul pandemiei, făcea trafic de influenţă prin tele-muncă!

Punea presiune pe funcţionari din primărie, pentru prietenul lui, interlopul Mitrache zis Câine, cunoscut ca proxenet şi dealer de droguri. Şi constructor ilegal de casă şi restaurant în parc! Un fleac!

O nimica toată! Hai cu poza! Tare, tare! Hai şi cu arestare!”, susţine primarul Capitalei, Gabriela Firea, marţi, pe pagina sa de Facebook.